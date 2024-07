Ce dimanche soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), l’Espagne et l’Angleterre s’affrontent dans la finale de cet Euro 2024 au Stade Olympique de Berlin.

Un mois après le début de la compétition, le vainqueur de cet Euro 2024 sera connu ce dimanche soir. Et cette finale oppose l’Espagne à l’Angleterre, deux favoris à la victoire finale avant le début du tournoi. La Roja part avec le statut de favori face à des Three Lions qui peinent toujours à convaincre dans le jeu malgré une belle équipe sur le papier. Mais les joueurs de Gareth Southgate ont montré de la ressource en revenant à chaque fois au score depuis les huitièmes de finale.

Un trio Ruiz-Rodri-Olmo dans l’entrejeu espagnol

Et pour cette rencontre face à l’Espagne, le sélectionneur anglais pourrait partir sur un onze de départ en 3-4-3 hybride avec Bukayo Saka dans un rôle de piston et un trio offensif Phil Foden, Jude Bellingham et Harry Kane. En face, Luis de la Fuente pourra compter sur les retours de suspension de Dani Carvajal et Robin Le Normand. Le premier cité retrouvera sa place de titulaire au détriment de Jesus Navas, qui a annoncé sa retraite internationale après la rencontre de ce soir. Concernant Robin Le Normand, il devrait retrouver sa place en charnière centrale aux côtés d’Aymeric Laporte, même si son remplaçant face à la France, Nacho, peut aussi prétendre à une place après avoir parfaitement assuré l’intérim. Pour le reste de la composition d’équipe, le sélectionneur de la Roja ne devrait pas réserver de surprise avec les titularisations de Fabian Ruiz, Rodri et Dani Olmo dans l’entrejeu. Les deux ailiers, Nico Williams et Lamine Yamal, devraient une nouvelle fois accompagner Alvaro Morata en attaque.