Espagne, club espagnol, extérieur… Les chiffres clés avant Athletic Club / PSG

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’Athletic Club dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi soir avec le déplacement à Bilbao pour affronter l’Athletic Club dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue. Ce sera le troisième match entre les deux équipes, après ceux de la phase de groupe de l’Europa League lors de la saison 2011-2012 pour une victoire et une défaite. En cas de succès ce soir, le club de la capitale pourrait s’offrir une quatrième victoire de suite à l’extérieur en Ligue des champions. Si cela arrive, il égalera son record, qu’il a réalisé à trois reprises, en 1994/1995, 2018-2019 et la saison dernière.

À lire aussi : Athletic Bilbao / PSG – Les compositions probables selon la presse

Le PSG se rapproche des 300 matches européens dans son histoire

Comme le rapporte le PSG sur son site internet, il s’agira du 21e match du club de la capitale en Espagne après les rencontres contre le FC Barcelone (8), le Real Madrid (6), La Corogne (2), le Séville FC (1), l’Athletic Club (1), le Valence CF (1) et la Real Sociedad (1). Le bilan est de huit victoires, trois nuls et neuf défaites. En général, le PSG a joué 46 matches officiels face à des clubs espagnols pour un bilan de 22 victoires, 9 nuls et 15 défaites. L’Athletic Club va devenir le 56e adversaire du PSG en Ligue des champions. Ce soir, les champions d’Europe joueront leur 178e match en Ligue des champions pour un bilan de 97 victoires, 30 nuls et 50 défaites. Le PSG se rapproche d’ailleurs de la barre des 300 matches européens dans son histoire. Sur la pelouse de San Mamés, il s’agira du 299e match européen du PSG (58 victoires, 64 nuls et 76 défaites).