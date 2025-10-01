Espagne, Ligue des champions… Les chiffres clés avant Barcelone / PSG

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Barcelone. Quelques heures avant ce choc de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, petit tour en chiffres autour de ce Barcelone / PSG.

Après son large succès contre l’Atalanta Bergame en ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions (4-0), le PSG se déplace sur la pelouse de Barcelone pour le choc de la deuxième journée de la phase de ligue. Les deux équipes s’affronteront pour la seizième fois en matches officiels, pour cinq victoires, quatre nuls et six défaites. Avec la rencontre de ce soir, les Catalans vont devenir les adversaires les plus affrontés par les Parisiens, devant le Bayern Munich (15 matches), le Real Madrid (13 matches), la Juventus Turin (10 matches), Chelsea (9 matches), le Benfica Lisbonne, le Borussia Dortmund et Manchester City (8 matches), comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des champions d’Europe.

Le PSG se rapproche des 300 matches européens dans son histoire

Le PSG va jouer son 20e match face au FC Barcelone (15 matches officiels et 4 matches amicaux), qui est l’adversaire le plus assidu des Parisiens devant le Benfica Lisbonne (17 matches). Ce mercredi soir, le PSG va jouer son 20e match officiel face à un club espagnol en Espagne, après les rencontres contre le FC Barcelone (7), le Real Madrid (6), La Corogne (2), le Séville FC (1), l’Athletic Bilbao (1), le Valence CF (1) et la Real Sociedad (1). Le bilan est de sept victoires, trois nuls et neuf défaites. Ce sera d’ailleurs le 46e match officiel du PSG dans son histoire face aux clubs espagnols, contre le FC Barcelone (15), le Real Madrid (14), La Corogne (4), le Séville FC (2), l’Athletic Bilbao (2), le Valence CF (2), la Real Sociedad (2) l’Atlético de Madrid (2), le Racing Santander (1) et Gérone FC (1). Le bilan est de 21 victoires, 9 nuls et 15 défaites. Sur la pelouse du stade Montjuic, le PSG va jouer son 174e match en UEFA Champions League pour un bilan de 94 victoires, 30 nuls et 49 défaites. Enfin, ce sera également son 295e match européen (155 victoires, 64 nuls et 75 défaites).







