Espaly / PSG – Le groupe parisien sans de nombreux cadres

Ce mercredi soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG affronte Espaly en seizièmes de finale de Coupe de France. Luis Enrique a dévoilé son groupe, sans de nombreux cadres mais avec Kimpembe.

Après sa victoire contre Saint-Etienne le week-end dernier (2-1), le PSG retrouve les terrains ce mercredi soir avec la rencontre contre Espaly, club de National 3, pour le compte des seizièmes de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Marquinhos, touché à l’adducteur lors du Trophée des champions, Ibrahim Mbaye, touché à la cheville, et Ousmane Dembélé, victime d’un syndrome viral et préservé pour ce match contre le club de cinquième division. Gianluigi Donnarumma manque aussi à l’appel. Très sollicité depuis le début de la saison, Achraf Hakimi va aussi souffler. Lucas Beraldo est aussi absent.

A voir aussi : CdF : Luis Enrique ouvre la porte à un retour de Presnel Kimpembe face à Espaly (N3)

Presnel Kimpembe bien présent

Absent des terrains depuis presque deux ans, Presnel Kimpembe figure, lui, bien dans le groupe concocté par le coach du PSG pour la rencontre contre Espaly. Ce n’est pas le cas de Randal Kolo Muani, qui doit prendre la direction de Turin ce mercredi pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son prêt sans option d’achat de six mois à la Juventus. Également en instance de départ, Milan Skriniar n’a pas non plus été convoqué pour ce match. Le titi Axel Tape, lui, est présent dans le groupe et pourrait même jouer ces premières minutes en professionnel contre Espaly.

Le groupe du PSG