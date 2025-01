Espaly Psg

Ce mercredi soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG affronte Espaly en seizièmes de finale de Coupe de France. Quelques heures avant ce match, quelques chiffres autour de l’affiche contre l’équipe de National 3.

Après avoir éliminé le RC Lens lors de la séance de tirs au but le 22 décembre dernier en 32es de finale de Coupe de France (1-1, 3 t.a.b à 4), le PSG retrouve la doyenne des compétitions en France ce mercredi soir contre Espaly pour le compte des seizièmes de finale. Le club de National 3 va devenir le 103e adversaire des Rouge & Bleu en Coupe de France. Il va aussi devenir le 220e adversaire toutes compétitions confondues du club de la capitale. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, il va disputer sa 258e rencontre en Coupe de France pour un bilan de 71% de victoires (184 victoires, 31 nuls et 42 défaites).

Le PSG reste sur neuf qualifications de suite en 16es de finale

Ce soir, le PSG va participer à son 49e seizième de finale de Coupe de France. Le bilan est de 38 qualifications et dix éliminations. Le club de la capitale reste sur neuf qualifications consécutives à ce stade de la compétition. Sur son site internet, le PSG explique qu’il n’a plus été battu par un club de division inférieure en Coupe de France depuis le 4 mars 2009 et l’élimination (1-3) en 8e de finale par Rodez (National) soit une série de 30 matches. Enfin, le PSG va jouer pour la quatrième fois, contre un quatrième adversaire différent, à Clermont-Ferrand en Coupe de France après Clermont en 8e de finale (4-4 a.p. 3 t.a.b. à 4, le 01/03/1997), Yzeure en 16e de finale (1-0, le 19/02/2002) et Montluçon en 32e de finale (1-0, le 04/01/2009).