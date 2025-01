Espaly / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG affronte Espaly en seizièmes de finale de Coupe de France. Pour ce match, Luis Enrique devrait apporter des changements dans son équipe.

Après son succès lors de la séance des tirs au but contre Lens en 32es de finale (1-1, 3 t.a.b à 4), le PSG retrouve la Coupe de France ce mercredi soir avec le déplacement à Clermont-Ferrand pour y défier Espaly, club de National 3, en seizièmes de finale. Pour ce match, Luis Enrique devra faire sans Ibrahim Mbaye, touché à la cheville, Marquinhos, qui souffre des adducteurs, et Ousmane Dembélé, victime d’un syndrome viral. Pour cette rencontre contre une équipe de cinquième division, le coach espagnol pourrait faire souffler quelques cadres au vu de la deuxième partie du mois de janvier qui attend le PSG. Le Parisien et L’Equipe ne sont pas du tout d’accord sur l’équipe que devrait aligner Luis Enrique ce soir.

Deuxième titularisation de suite pour Mayulu ?

Dans les buts, le quotidien sportif place Arnau Tenas alors que le quotidien francilien titularise Matvey Safonov. En défense, les deux publications s’accordent sur trois joueurs. La charnière centrale devrait être composée de Lucas Beraldo et Willian Pacho. Ils titularisent aussi Yoram Zague. Dans le couloir gauche pour L’Equipe et dans le couloir droit pour Le Parisien. Le quotidien sportif place Achraf Hakimi titulaire dans le couloir droit, avec le brassard de capitaine, le quotidien francilien titularise Lucas Hernandez dans le couloir gauche. Au milieu de terrain L’Equipe aligne un trio, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Senny Mayulu, alors que Le Parisien remplace WZE par Vitinha, qui hériterait du brassard de capitaine. Enfin, en attaque, les deux médias ne s’accordent pas non plus. Pour le sportif, Gonçalo Ramos devrait être accompagné par Désiré Doué et Bradley Barcola. Pour le francilien, Lee Kang-in serait préféré à l’ancien lyonnais.