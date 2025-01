Espaly / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a obtenu dans la difficulté son ticket pour les 8es de finale de la Coupe de France en venant à bout d’Espaly (2-4). Et plusieurs Parisiens ont perdu des points.

Le PSG s’est fait peur ce mercredi soir. Avec une équipe remaniée, le club de la capitale s’est fait bousculer par une vaillante équipe d’Espaly mais s’est finalement imposé en fin de rencontre grâce à des réalisations de Bradley Barcola et Gonçalo Ramos pour une victoire finale sur le score de 4-2. Avec un gros turnover réalisé, plusieurs parisiens ont perdu des points face au club de National 3.

Tenas se manque, première difficile pour Tape, Barcola retrouve le chemin des filets

Préféré à Matvey Safonov dans les buts, Arnau Tenas disputait son premier match de la saison avec le PSG. Et le portier espagnol est fautif sur l’ouverture du score des Espaviots et reçoit la note de 3/10 dans Le Parisien. « Pas franchement souverain sur sa sortie aérienne lors du but d’Espaly (3e), le portier a sa part de responsabilités et juge mal la trajectoire du centre. Il n’est pas beaucoup plus inspiré sur le deuxième but en repoussant mal la première frappe. Une soirée très compliquée. » Autre performance difficile, celle d’Axel Tape (3.5/10), qui faisait ses grands débuts avec son club formateur. « Le défenseur parisien de 17 ans avait alterné le bon et le moins bon jusqu’à cette terrible erreur d’appréciation sur le but de Fournel qui coûte cher dans son bilan personnel. Une faute préjudiciable qui occulte la personnalité dont il avait fait preuve avec le ballon. On l’a vu s’engager un peu trop rapidement lorsque les attaquants espaviots se sont immiscés dans la partie de terrain adverse. »

Si la prestation en demi-teinte du Titi peut se comprendre, celle de Fabian Ruiz sera difficilement défendable. Sorti à la pause sur blessure, l’Espagnol, qui portait le brassard de capitaine au coup d’envoi, a symbolisé tous les maux des Rouge & Bleu lors du premier acte et obtient la note de 3/10 dans le quotidien sportif. « Capitaine d’un soir, l’Espagnol a symbolisé ce manque criant de vitesse et de tranchant dans les transmissions des Parisiens. Avec son expérience, il doit tellement faire mieux. C’est insuffisant. » Mais, il y a également eu quelques rares satisfactions dans cette rencontre comme la prestation de Warren Zaïre-Emery ou encore l’entrée en jeu de Nuno Mendes. De son côté, Bradley Barcola a réussi à retrouver le chemin des filets, lui qui n’avait plus marqué depuis le 9 novembre. « Après plus de deux mois de disette, l’international français a enfin retrouvé le chemin des filets, presque au meilleur des moments (88e) puisqu’il a offert la victoire à son équipe. Une réalisation salvatrice qui sauve un match qui avait été jusqu’ici très compliqué et lors duquel on l’avait senti en manque de confiance, incapable de prendre le dessus sur son vis-à-vis. Sa passe décisive pour Doué avait déjà rehaussé son bilan », constate le quotidien francilien qui lui attribue tout juste la moyenne (5/10).