ESTAC / PSG – Les notes des Parisiens

Ce dimanche soir, le PSG clôturait la 34e journée de Ligue 1 à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse de l’ESTAC Troyes, 18e au classement. Une partie remportée par les hommes de Christophe Galtier. Voici les notes des Parisiens.

C’est une période très compliquée traversée par le PSG. Défait devant son public par le FC Lorient (1-3), le club de la capitale se devait de remonter sur le pont en terrain hostile face aux Troyens. Ce qui a finalement été chose faite avec une victoire 1-3 à la clé. Kylian Mbappé a parfaitement lancé les siens dès la 8e minute de jeu en vrai renard des surface. C’est ensuite Vitinha, pour son second but de la saison, qui a profité d’une offrande de Marco Verratti pour tromper Gauthier Gallon en deux temps juste avant l’heure de jeu. Xavier Chavalerin pensait redonner espoir à l’ESTAC à dix minutes du terme, mais Fabian Ruiz entérinait le résultat d’une belle frappe du gauche quelques instants plus tard. Un succès, à défaut d’être incroyable, au moins sérieux. À l’issue de cette 34e journée de l’élite hexagonale, les Parisiens comptent donc désormais six unités d’avance sur leur plus proche poursuivant, le RC Lens tombeur de l’OM ce samedi soir.

📊 Qu’avez-vous pensé du match de Warren Zaire-Emery ? Donnez une note / 10 🌟🇫🇷#ESTACPSG pic.twitter.com/zJaocyeghr — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 7, 2023

Les notes des Parisiens face à l’ESTAC Troyes

Donnarumma : 5.5 – Ramos : 6, Marquinhos : 6, Danilo : 6 – Warren Zaïre-Emery : 6.5, Ruiz : 6, Vitinha : 6.5, Verratti : 6.5 Bernat : 5.5 – Ekitike : 5.5, Mbappé : 6.5

Toujours pas de cage inviolée

Les semaines se suivent et se ressemblent pour la défense du PSG. Si elle n’a pas démérité face aux rares assauts des locaux, elle a tout de même craqué, une fois de plus, dans les dix dernières minutes. Sur les 9 derniers matches du club, c’est la huitième fois que Gianluigi Donnarumma et ses partenaires encaissent à minima un but. Un but sans conséquence mais qui révèle de l’incapacité des joueurs rouge et bleu à conserver un score et ce, peu importe l’adversaire en face. Heureusement, Fabian Ruiz a permis aux siens de reprendre un petit matelas d’avance dans la foulée.

Vitinha, une montée en puissance

La fin de saison du PSG n’ayant rien de bien excitant, mis à part de conserver les six points d’avance au classement afin de valider le onzième titre de champion de France parisien, on se rattache donc à de petits faits. D’où la nomination de Vitinha ici. Ce dimanche soir, le milieu lusitanien a rendu une bonne copie. Surtout, on le sent plus impliqué, plus enclin à tourner son jeu vers l’avant depuis plusieurs semaines. Rien d’exceptionnel, bien évidemment, mais cela reste notable. Le transfuge du FC Porto a, en tout cas, inscrit son second but sous la tunique francilienne suite à un belle appel dans l’espace.

Warren Zaïre-Emery, le dépanneur efficace

Alors que beaucoup de supporters réclamaient de le voir de nouveau titulaire étant donné la faiblesse de l’entrejeu récemment, c’est finalement à un rôle inhabituel de piston droit que Warren Zaïre-Emery a évolué ce soir. S’il n’a pas été transcendant, le jeune titi parisien a livré une prestation des plus sérieuses. Appliqué, il a su jouer simple. On sent toutefois qu’il ne connaît pas bien se poste, chose qu’on ne lui reprochera nullement, bien évidemment. Il mériterait d’obtenir un peu plus de temps de jeu au cours des quatre dernières journées.