En fin de contrat stagiaire avec le PSG, Ethan Mbappé n’a pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il l’a fait avec Lille. Le milieu de terrain est revenu sur son départ du club de la capitale.

Formé au PSG, Ethan Mbappé a fait ses débuts en professionnel avec le club de la capitale la saison dernière. Il aura participé à cinq rencontres. Alors que la signature de son premier contrat professionnel au PSG était en bonne voie, la décision de son frère de ne pas prolonger avec les Rouge & Bleu a tout chamboulé. Alors qu’il voulait rester au sein de son club de cœur, il a dû se résigner à trouver un nouveau club. Il a décidé de poursuivre sa carrière à Lille, avec qui il a signé son premier contrat professionnel. Quelques semaines après sa signature, il a été présenté à la presse. Ethan Mbappé est revenu sur son départ du PSG.

« Il fallait que je créé mon propre chemin, ma propre histoire. Au PSG, je serais resté dans l’ombre de mon frère. Je pense que le LOSC est le bon choix pour ça. C’est compliqué au début car il faut toujours être bon, on va vous critiquer et attendre de vous qu’on soit comme son frère, alors que ce n’est pas le cas. C’est difficile de porter ce nom mais j’y arrive parfaitement. J’essaye d’écrire mon histoire. » Ethan Mbappé a également expliqué avoir eu des posters dans sa chambre, dont un de ses anciens coéquipiers chez les Rouge & Bleu. « Je n’en ai pas eu beaucoup. J’en ai eu de mon frère évidemment. J’en ai eu de Marco Verratti, l’exemple idéal pour moi. » Egalement présent dans cette conférence de presse, Olivier Létang, le président du LOSC, a expliqué qu’Ethan Mbappé ne manquait pas de courtisans. « Il y avait beaucoup de considération pour eux, d’abord rester au PSG mais aussi aller au Real Madrid, puis un certain nombre de clubs comme Séville, Dortmund, l’Ajax. »