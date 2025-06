Étoile ou pas étoile sur le maillot du PSG après la victoire en C1 ?

Samedi soir le PSG s’est imposé contre l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions (5-0). Pour matérialiser cette victoire en C1, le PSG va-t-il ajouter une étoile sur son maillot ?

Le PSG est entré dans l’histoire samedi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich avec sa victoire en finale de la Ligue des champions face à l‘Inter Milan (5-0). Lorsqu’une équipe remporte la Champions League, elle a la possibilité de broder une étoile sur son maillot au dessus de son logo. Le PSG va-t-il le faire comme certains clubs ? Comme le rappelle L’Equipe, la plupart des cadors européens (FC Barcelone, Liverpool, Manchester, AC Milan), le Real Madrid et ses 15 C1 en tête, n’affichent pas d’étoile malgré leurs sacres à répétition sur la scène européenne. Seuls quatre des 23 autres lauréats de la C1 avant Paris – ont choisi d’en faire apparaître une sur le torse de leurs joueurs : l’OM, le Celtic Glasgow, Nottingham Forest et Aston Villa, via une étoile intégrée à son logo.

C’est Nasser al-Khelaïfi qui prendra la décision

Le quotidien sportif explique qu’au sein du PSG, la question n’est pas encore tranchée. L’Equipe explique que c’est Nasser al-Khelaïfi qui devrait décider en personne, avant la révélation du nouveau maillot domicile le 11 juin prochain. « S’il le faut, la potentielle étoile pourra être ajoutée très rapidement à la tunique en question, qui a déjà été produite en masse par l’équipementier du club », indique L’Equipe. « Vu qu’il n’y a rien d’automatique ni de réglementé à ce sujet, chaque club fait un peu comme il veut », indique-t-on au PSG. Sans rien interdire ni obliger, l’UEFA offre toutefois via l’article 49.02 de son règlement l’opportunité aux « clubs qui ont remporté au moins trois fois de suite ou cinq fois en tout la même compétition interclubs [de] porter un badge de vainqueur multiple lors des matches de la compétition en question, pour autant qu’ils aient conclu un accord ad hoc avec l’administration de l’UEFA ». Une distinction également valable pour le vainqueur en titre de la C1, C3 ou C4, conclut L’Equipe.