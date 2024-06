A l’occasion de l’Euro 2024, le PSG sera représenté par onze joueurs du 14 juin au 14 juillet prochain en Allemagne. Parmi eux, Milan Skriniar. Le défenseur central Rouge & Bleu portera les couleurs de la Slovaquie, avec le statut de véritable leader du groupe de Francesco Calzona.

Au cours de l’été 2023, le PSG a mis fin à un long feuilleton de son marché des transfert en officialisant le recrutement de Milan Skriniar en provenance de l’Inter Milan. Arrivé à la fin de son contrat avec les Nerazzurri, le Slovaque s’est donc engagé librement pour cinq saisons avec le club de la capitale. Pour sa première saison en Rouge & Bleu, le défenseur central a disputé 32 rencontres toutes compétitions sous les ordres de Luis Enrique. Un exercice 2023/2024 entaché par une blessure à la cheville. Cependant, le niveau de jeu affiché par Milan Skriniar inquiète sous les cieux parisiens. Après un début de saison dans la peau d’un titulaire, le numéro 37 du PSG a vu Lucas Hernandez ou encore Lucas Beraldo s’installer dans l’axe gauche de la défense, aux côtés de Marquinhos. Un statut bien différent que sous les ordres de Francesco Calzona avec la sélection nationale de Slovaquie. En effet, international depuis le mois de mai 2016 (21 ans à l’époque), Milan Skriniar a su gravir les échelons avec son pays jusqu’à en devenir un titulaire indiscutable et le capitaine en mars 2022.

A lire aussi – Le bilan des recrues 2023 : Milan Škriniar, erreur sur la marchandise

Un statut acquis parfaitement imagé par sa campagne de qualification pour cet Euro 2024. Sur les 10 matchs possibles, Milan Skriniar en a disputé 8, en intégralité, ayant manqué les deux premiers à cause de sa blessure au dos la saison passée. Le bilan personnel sur cette campagne ? 6 victoires et 2 défaites. Un billet acquis pour l’Allemagne dans le groupe J derrière le Portugal, seule nation à avoir battu la Slovaquie lors des qualifications. En 2024, Milan Skriniar, blessé à la cheville, a manqué le rassemblement du mois de mars dernier, ainsi la défaite (0-2) face à l’Autriche et le match nul (1-1) face à la Norvège. Pour son retour en sélection au début de ce mois de juin, le défenseur du PSG a disputé deux fois 90 minutes brassard de capitaine autour du bras pour deux victoires : 4-0 face à Saint-Marin puis 4-0 face au Pays de Galles. Pour les phases de poules de l’Euro 2024, la Slovaquie de Milan Skriniar devra se défaire de l’Ukraine, la Roumanie et la Belgique dans le groupe E.

Euro 2024 – Calendrier de la Slovaquie

Lundi 17/06 à 18h : Belgique – Slovaquie

Vendredi 21/06 à 15h : Slovaquie – Ukraine

Mercredi 26/06 à 18h : Slovaquie – Roumanie

Sur le plan personnel, Milan Skriniar devra comme à l’accoutumée avec la Slovaquie, porter des responsabilités différentes qu’avec le PSG. En effet, en tant que capitaine le défenseur central devra porter les siens sur le terrain mais aussi en dehors. L’occasion pour l’ancien de l’Inter Milan de faire parler un leadership trop absent lorsqu’il revêt le tunique Rouge & Bleu, mais aussi de faire le plein de confiance si la Slovaquie parvient à réaliser un parcours intéressant. Mais alors qu’est ce qu’un parcours intéressant pour la Slovaquie de Milan Skriniar, 45e nation au classement FIFA ? La bataille avec la Belgique, l’Ukraine et la Roumanie, respectivement les 3e, 22e et 46e nations au classement FIFA pourrait se solder par une qualification en huitième de finale pour le groupe de Francesco Calzona. Ainsi pour sa troisième participation à une phase finale de championnat d’Europe (après 2016 et 2020), la Slovaquie pourrait envisager d’égaler son meilleur résultat acquis en 2016 en France en atteignant le stade des huitièmes de finale. En se hissant en quart de finale de cet Euro 2024, Milan Skriniar entrerait donc dans l’histoire du football de son pays. Avec à minima trois matchs à disputer, le défenseur du PSG devrait atteindre la barre des 71 caps avec sa sélection nationale, troisième joueur avec le plus de sélections dans le groupe slovaque actuel derrière le défenseur de 37 ans Peter Pekarík (126), et le milieu de 37 ans également Juraj Kucka (106), et encore plus loin derrière le plus capé de l’histoire de la sélection slovaque et ses 138 matchs : Marek Hamsik.

Pour entrer dans l’historie du football slovaque en passant le stade des huitièmes de finale, pour entrer davantage dans cette histoire sur le plan personnel en améliorant son nombre de sélections et enfin pour porter ses responsabilités dont il se dessaisit avec le PSG, Milan Skiniar devra afficher un visage tout autre que celui présenté tout au long de la saison en Rouge & Bleu. Sous les ordres de l’Italien Francesco Calzona, deuxième sélectionneur étranger de l’histoire de la Slovaquie après le Tchèque Pavel Hapal (2018 – 2020), Milan Skriniar évolue dans une défense à quatre. Un paramètre qui a son importance tant ses performances décevantes avec le PSG ont été expliquées par son manque d’automatisme dans une défense à quatre, différente du système à trois auquel le joueur était habitué à l’Inter Milan. Cependant, la densité et le coffre physique d’un entrejeu slovaque composé de Juraj Kucka, Stanislav Lobotka et Ondrej Duda pourrait permettre au défenseur central du Paris Saint-Germain d’être moins exposé, en témoigne des chiffres du dernier adversaire de la Slovaquie : le Pays de Galles. Ce dernier s’est incliné 4-0 sur la pelouse du Stadium of Anton Malatinský à Trnava en Slovaquie ce dimanche soir, à l’occasion de l’ultime match de préparation avant l’Euro 2024.

Passes dans le dernier tiers : 22/42 réussies, soit 52%

Passes vers le dernier tiers : 25/369

Ballons touchés dans la surface adverses : 10*

*Source : Sofascore

Des chiffres qui peuvent imager les difficultés qu’un adversaire de la Slovaquie peut avoir à faire le jeu, et ainsi mettre en danger la défense menée par Milan Skriniar. A un autre niveau au cours de cet Euro 2024, le défenseur du PSG ne devra laisser que très peu de place aux failles, dans un groupe et une défense dans lequel il est une pierre angulaire, contrairement au Paris Saint-Germain avec qui il est un élément parmi d’autres.