Euro 2024 (2/5) : Fabian Ruiz, un statut changé à confirmer

Parmi les onze joueurs du PSG sélectionnés pour l’Euro 2024, Fabian Ruiz se rendra en Allemagne en toute évidence. Elément important du groupe de Luis de la Fuente, le milieu de terrain parisien devra, cet été, confirmer un statut changé.

Au PSG depuis l’été 2022, Fabian Ruiz a rejoint la capitale dans les derniers instants du mercato estival en provenance de Naples contre la somme de 22,5 millions d’euros. L’Espagnol est engagé avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027. Depuis, le niveau affiché par le milieu de terrain de 28 ans aujourd’hui ne parvient pas à convaincre dans l’ensemble. Sous les ordres de Christophe Galtier pour sa première saison en Rouge & Bleu, le numéro 8 parisien a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, pour un bilan statistique de 3 buts et 3 passes décisives, comptant par ailleurs 2 280 minutes passées sur le pré. Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, son temps de jeu est plus ou moins équivalent avec un saison 2023/2024 à 35 matchs toutes compétitions confondues (2 240 minutes), 3 buts et 7 passes décisives. Toutefois, son temps de jeu aurait pu être plus important s’il ne s’était pas luxé l’épaule le 3 décembre 2023 face au Havre (victoire 0-2) à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une blessure qui avait value à Fabian Ruiz quelques semaines sur le carreau. Avec son ancien sélectionneur à ses côtés sous les cieux parisiens, le milieu de terrain espagnol a su passer un cap devenant ainsi un joueur plus important dans le vestiaire du PSG, un statut changé également avec La Roja.

En sélection nationale, Fabian Ruiz fait ses débuts dans la cour des grands en juin 2019 à 23 ans. Arrivé sur la pointe des pieds sous les ordres de Robert Moreno, l’ancien napolitain a pris part aux éliminatoires de l’Euro 2020 aux côtés de Thiago Alcantara, Rodri, ou encore Sergio Busquets. Par la suite, il a participé à la compétition continentale sous les ordres de Luis Enrique, dans la peau d’un remplaçant, participant ainsi au premier et deuxième match de poule, puis au huitième de finale face à la Croatie, en entrant en jeu à chaque fois. Si l’Espagne a pris la porte en demi-finale face à l’Italie lors de l’Euro 2020, la compétition de Fabian Ruiz s’est arrêté en huitième de finale face à la Croatie. En effet, dans la foulée de cette rencontre, une altercation aurait éclaté entre le joueur et son sélectionneur, ce qui aurait fait disparaître Fabian Ruiz des radars de La Roja, jusqu’à la nomination de Luis de la Fuente. Ce dernier refait appel au milieu de terrain du PSG à son arrivée, et en fait un élément important de son vestiaire depuis les éliminatoires de l’Euro 2024. En juin 2023, à l’occasion des phases finales de la Nations League (remportée par l’Espagne) le numéro 8 parisien a déclaré à nos confrères de Relevo à propos de sa mise à l’écart par Luis Enrique : « Il ne s’est rien passé. Tout le monde disait qu’on s’était battu, mais non. Jusqu’à ce jour, tout allait bien, nous n’avions aucun problème. Après l’Euro, il a pris la décision de prendre d’autres joueurs et je l’ai accepté. J’essayais de bien faire les choses dans mon club pour pouvoir revenir et aujourd’hui je suis très content d’être là, ça faisait longtemps que je n’étais pas venu« . Les points de désaccord entre les deux hommes semblaient être de l’ordre tactique. Un épisode qui appartient désormais au passé, en témoigne la belle relation entre les deux Espagnols imagée par la confiance accordée au coach à son joueur au PSG.

Luis Enrique et Fabian Ruiz lors d’Espagne – Allemagne (17/11/2020) en Ligue des Nations (Image : Kiko Hurtado)

A l’occasion de cet Euro 2024, Fabian Ruiz arrive donc au rassemblement à Las Rozas comme un élément important du vestiaire de Luis de la Fuente. Sa convocation avec La Roja a tout d’une évidence. C’est notamment grâce à sa saison réalisée avec le PSG, tant en temps de jeu qu’avec ses performances, que le milieu de terrain de 28 ans devrait avoir sa carte à jouer en Allemagne. La compétition continentale pourrait être l’occasion sur le plan individuel de passer un nouveau cap et devenir ainsi un titulaire indiscutable en sélection comme au Paris Saint-Germain. Nul doute que son coach en club devrait avoir un œil aiguisé sur ses performances dans les prochaines semaines.

Calendrier de l’Espagne pour l’Euro 2024

Samedi 15/06 à 18h : Espagne – Croatie

Jeudi 20/06 à 21h : Espagne – Italie

Lundi 24/06 à 21h : Albanie – Italie

Sur le plan collectif, une sélection comme l’Espagne (8e nation FIFA), aura fort à faire en bataillant dans le groupe B avec la Croatie, l’Italie et l’Albanie. L’objectif est difficile à fixer pour une équipe qui est bâtie pour la victoire finale. Après une élimination en demi-finale lors du dernier Euro et en huitième finale en Coupe du Monde 2022, le dernier carré pourrait être une véritable réussite pour une Espagne en plein renouveau.