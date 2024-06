Pour cet Euro 2024, le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma fait partie des onze joueurs du PSG qui s’envoleront en Allemagne. Ce dernier, contrairement à tous les autres, est le seul à traverser le Rhin avec la pression du tenant du titre, en plus de celle d’un capitaine.

Au Paris Saint-Germain depuis juillet 2021, Gianluigi Donnarumma n’a pas tardé à s’imposer comme une évidence en Rouge & Bleu. Après une première saison en alternance avec Keylor Navas, l’Italien a rapidement été nommé portier numéro un avec l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Une première saison en tant que titulaire indiscutable au cours de laquelle l’ancien de l’AC Milan a disputé 48 matchs toutes compétitions confondues, encaissant 52 buts et préservant sa cage inviolée à 14 reprises. Un bilan statistique légèrement amélioré au terme de l’exercice 2023/2024 avec Luis Enrique, puisque Gianluigi Donnarumma a disputé 42 matchs toutes compétitions confondues, comptant 38 buts encaissés et 16 clean sheets. Malgré une assurance dégagée en championnat, le gardien de but transalpin reste la cible de critiques, notamment sur son jeu au pied, ses sorties aériennes malgré sa taille (1,96m), puis des sautes de concentration qui ont pu coûter cher au PSG en Ligue des Champions. Des critiques qui ne sont pas toujours partagées en Italie, où les médias, supporters et observateurs peuvent pointer du doigts des failles et axes d’améliorations, en étant moins durs que ce qui est entendu et lu en France. Une confiance imagée par les propos de Carlo Ancelotti, mythique coach italien, qui s’est exprimé dans les colonnes de La Repubblica à la fin de ce mois de mai : « Le seul joueur italien de classe mondiale est Gianluigi Donnarumma« , avait-il déclaré au sujet du portier de la Squadra Azzura, une sélection qui ne compte que trois joueurs évoluant hors Série A à l’occasion de cet Euro 2024, les deux autres étant le second gardien Guglielmo Vicario (Tottenham), et le milieu de terrain Jorginho (Arsenal). Dans la lignée de ces éloges venant du coach du Real Madrid, la légende italienne et ancien du PSG, Gianluigi Buffon, s’était lui aussi exprimé sur les critiques à l’égard d’un de ses successeurs : « Je pense que Gianluigi Donnarumma a maintenant une belle armure en ce qui concerne les critiques et le fait de se remettre en question en permanence. Je crois que quand on est considéré comme l’un des trois meilleurs gardiens du monde, il est normal aujourd’hui que chaque erreur donne lieu à ce genre de polémique. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil« , avait-il déclaré à l’occasion la réunion de l’Association des footballeurs italiens en décembre 2023, qui se tenait après la 14 journée de Ligue 1 Uber Eats (victoire 0-2) et le carton rouge reçu par Gianluigi Donnarumma face au Havre.

Une confiance accordée et bien rendue

Pour qualifier le parcours de Gianluigi Donnarumma avec la Squadra Azzura, aucun autre mot que « précoce » ne peut mieux correspondre. En effet, le gardien de but du PSG débarque avec l’Italie Espoirs le 24 mars 2016 à l’âge de 17 ans et 28 jours, devenant ainsi le plus jeune joueur convoqué dans la catégorie. Quelques mois plus tard, le 27 août 2016, à 17 ans, 6 mois et 4 jours, Gigio devient le plus jeune joueur sélectionné dans la cour des grands avec l’Italie depuis 1911. Huit ans plus tard, le numéro 99 du Paris Saint-Germain compte 62 sélections et un brassard de capitaine autour du bras. En effet, ce dernier a été gagné après son Euro 2020, un tournant dans sa carrière internationale.

Le championnat d’Europe qui s’est joué sur les terres de différents pays du continent et avec un an de décalage suite à la situation sanitaire dans le monde à cette époque, a été marqué par Gianluigi Donnarumma. Ce dernier avait permis aux siens de se hisser en finale de la compétition en étant décisif dans une séance de tirs au but face à l’Espagne en repoussant la tentative d’Alvaro Morata en demi-finale, avant de porter sa nation vers le second Euro de son palmarès en écœurant les Anglais en finale, avec deux arrêts lors de la séance de tirs au but à nouveau, cette fois-ci face à Jadon Sancho, puis Bukayo Saka. Un mois de compétition qui avait valu à Gianluigi Donnarumma d’être élu meilleur joueur de l’Euro 2020, gardien de but de l’équipe type de l’Euro 2020, puis lauréat du Trophée Yachine 2021.

Euro 2024 – Calendrier de l’Italie

Samedi 15/06 à 21h : Italie – Albanie

Jeudi 20/06 à 21h : Espagne – Italie

Lundi 24/06 à 21h : Croatie – Italie

Entre les critiques sous les cieux parisiens et la confiance évidente accordée de l’autre côté des Alpes, Gianluigi Donnarumma s’apprête à disputer le second championnat d’Europe, avec toutes les difficultés du monde à faire mieux que son premier. Dans son groupe B, l’Italie devra batailler avec l’Espagne, la Croatie et l’Albanie afin de se hisser en huitième de finale. Pour la suite de la compétition, la neuvième nation au classement FIFA devra rebondir après une Coupe du Monde 2022 manquée suite à une défaite surprise (1-0) face à la Macédoine du Nord.

Sur le plan individuel, Gianluigi Donnarumma aura l’occasion au cours de cet Euro 2024, brassard autour du bras, d’affirmer son leadership et rassurer les plus sceptiques sur ses failles, au plus haut niveau. Un beau parcours de l’escouade de Luciano Spalletti pourrait faire grimper le capital confiance du gardien de but parisien, mais aussi épaissir sa stature, afin de retrouver le vestiaire du PSG à une période où celui-ci poursuit une certaine phase de transition sous la houlette de Luis Enrique, un moment opportun pour devenir au Paris Saint-Germain, ce qu’il est avec la sélection italienne.