Dans cet Euro 2024, le PSG sera représenté par pas moins de onze joueurs engagés avec leur sélection respective. Parmi celles-ci, le Portugal compte quatre éléments du groupe de Luis Enrique : Danilo Pereira, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Vitinha. Les Parisiens de la Seleçao auront des objectifs individuels et rôles différents au cours de ce championnat d’Europe, mais un but commun.

Le pont entre le football portugais et le Paris Saint-Germain existe bel et bien. L’histoire le prouve, et les quatre joueurs du club de la capitale engagés avec la Seleçao pour cet Euro 2024 également. En effet, dans le groupe de Roberto Martinez, Danilo Pereira, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes et Vitinha représenteront le PSG en Allemagne, à partir de ce 14 juin, en espérant pour eux, jusqu’au plus tard possible. A l’occasion de ce championnat d’Europe, ces quatre joueurs du PSG s’engageront avec un but commun : être sacrés champions d’Europe le 14 juillet prochain sur la pelouse de l‘Olympiastadion de Berlin. Cependant, sur le plan individuel, les rôles et objectifs des uns et des autres devraient être bien différents. Entre titulaire indiscutable, joueur de rotation et une carte à jouer pour chambouler la hiérarchie, les quatre Portugais du Paris Saint-Germain batailleront chacun de leur côté pour porter les leurs vers un deuxième titre de champions d’Europe après le sacre en 2016 au Stade de France.

Danilo Pereira, l’expérience pour encadrer ?

A l’occasion de l’Euro 2024, Danilo Pereira s’apprête à disputer son troisième championnat d’Europe après les éditions 2016 et 2020. Dans cette compétition, le joueur de 32 ans a connu la victoire finale en France, puis une élimination prématurée en huitième de finale face à la Belgique cinq ans plus tard. Cet été en Allemagne, le Portugal semble armer pour viser un deuxième sacre, en faisant figure de favori aux côtés de l’Equipe de France, l’Angleterre, l’Allemagne, ou encore l’Italie et l’Espagne.

Au sein du groupe de Roberto Martinez, Danilo Pereira fait office d’ancien aujourd’hui après neuf ans d’expérience en sélection portugaise. Un statut partagé avec les plus anciens que sont Rui Patricio, Pepe, ou encore Cristiano Ronaldo. Ainsi, avec l’ascension des talents lusitaniens que sont Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Antonio Silva en défense ou encore Joao Palinha, Joao Neves ou son coéquipier en club Vitinha au milieu de terrain, la route se bouche davantage pour Danilo Pereira. Cependant, malgré le changement de sélectionneur et son temps de jeu amoindri entre la saison 2020/2023 et 2023/2024 sous les cieux parisiens, le numéro 15 du PSG continue de voir son téléphone sonner à chaque rassemblement avec le Portugal. S’il peut rendre de bons services tant en défense qu’au milieu de terrain, Danilo Pereira est aujourd’hui considéré comme un véritable élément de l’arrière garde sous les ordres de Luis Enrique, et de Roberto Martinez. Ce dernier, au cours des trois matchs de préparation, n’a pas titularisé Danilo Pereira, lui offrant 18 minutes face à la Finlande, aucune face à la Croatie, puis toute la seconde période face à l’Irlande. Les deux entrées en jeu se sont faites en défense, à la place de Pepe, puis Antonio Silva. De ce fait, l’expérience du joueur pourrait être utile au groupe, un groupe au sein duquel l’ancien capitaine du FC Porto ne fait aucune vague malgré son statut de remplaçant, un paramètre à souligner pour analyser son rôle à l’occasion de cet Euro 2024.

Le titulaire indiscutable ?

Le Portugal, au cours de cette période de préparation pour l’Euro 2024, a été la seule sélection à disputer trois matchs. Sur ceux-là, Nuno Mendes a été titularisé à deux reprises par Roberto Martinez, notamment face à la Croatie, adversaire le plus relevé sur ces trois matchs de préparation. Le numéro 25 du PSG aura disputé trois fois trois quarts d’heure. Parmi les joueurs du Paris Saint-Germain engagés avec la Seleçao pour cet Euro 2024, Nuno Mendes est le seul qui qui coche toutes les cases du joueur qui part titulaire pour la compétition. Sur le flanc gauche de la défense lusitanienne, le joueur de 21 ans entre en concurrence avec deux droitiers : Diogo Dalot et Joao Cancelo. Un paramètre qui fait pencher la balance en sa faveur en tant que véritable gaucher, en association sur le côté gauche avec un profil au moins aussi explosif que lui : Rafael Leao.

International portugais depuis mars 2021, Nuno Mendes s’apprête à disputer sa deuxième grande compétition international après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Toutefois, le Mondial du jeune latéral gauche est à relativiser, tant, embêté par une blessure musculaire, la deuxième journée des phases de poules face à l’Uruguay avait été sa seule apparition. Ce championnat d’Europe 2024 en Allemagne est donc la parfaite occasion pour Nuno Mendes sur le plan personnel, de prouver sa capacité à répondre au plus haut niveau, gagner et asseoir une place de titulaire en sélection, mais aussi engranger véritablement l’expérience d’une compétition internationale. La réussite collective du Portugal pourrait par ailleurs permettre au joueur du PSG de passer un cap et entrer dans une classe de joueur supérieure.

Les cartes à jouer

Là aussi, la réussite collective du champion d’Europe 2016 pourrait bénéficier à une individualité : Vitinha. Ce dernier, après une première saison 2022/2023 au PSG pas à la hauteur des promesses, semble avoir retrouver des couleurs sous les ordres de Luis Enrique : « Pour moi, c’est le joueur de la saison. Si on ajoute à ses qualités de footballeur, c’est le meilleur de toute l’équipe et pourtant tous les joueurs sont bons. Mais il lui est exceptionnel« , a déclaré le technicien espagnol au sujet de son milieu de terrain portugais, en conférence de presse dans la foulée de la victoire finale en Coupe de France le 25 mai dernier. Après un exercice 2023/2024 de haute volée avec notamment des performances XXL en Ligue des Champions, un sacre européen le 14 juillet prochain à Berlin pourrait faire entrer Vitinha, à 24 ans, dans une classe supérieure, à l’instar de Nuno Mendes. Cependant, contrairement à son compatriote et coéquipier en club, le numéro 17 du PSG devra batailler pour se montrer. Dans un entrejeu fourni en talent, Vitinha a été titularisé à deux reprises lors des trois matchs de préparation, notamment face à la Croatie, match le plus relevé. Son association avec Joao Neves semble avoir conquis de nombreux supporters et observateurs du Portugal. Le milieu de terrain parisien a également su s’attirer les éloges de son sélectionneur Roberto Martinez, mais aussi de la presse locale. Désormais, à lui de jouer des coudes avec Joao Neves, Joao Palinha, dans un secteur de jeu où Bernardo Silva et Bruno Fernandes devraient occuper chacun une place de titulaire.

Euro 2024 – Calendrier du Portugal

Mardi 18/06 à 21h : Portugal – République Tchèque

Samedi 22/06 à 18h : Turquie – Portugal

Mercredi 26/06 à 21h : Géorgie – Portugal

L’autre carte à jouer se décidera sur le front de l’attaque et concerne Gonçalo Ramos. Le numéro 9 du PSG a disputé la seconde période face à la Finlande, le première face à la Croatie, et aucune minute face à l’Irlande. L’ancien du SL Benfica a connu une première partie de saison compliquée avec le Paris Saint-Germain, avant de se transformer en réel super-sub en 2024, dressant un bilan de 40 matchs toutes compétitions confondues, 14 buts et 2 passes décisives.

En sélection nationale, Gonçalo Ramos a intégré la cour des grands avec le Portugal en novembre 2022, juste avant le Mondial 2022. Au Qatar, l’attaquant d’aujourd’hui 22 ans avait pris part à toutes les rencontres de Coupe du Monde, mis à part le troisième match de poule face à la Corée du Sud. En huitième de finale, titularisé à la place de Cristiano Ronaldo, le joueur du PSG a brulé la rétine en inscrivant un triplé face à la Suisse, accompagné d’une passe décisive, envoyant ainsi les siens en quart de finale. A l’aube du début de l’Euro 2024, Gonçalo Ramos devra batailler avec Diogo Jota, Cristiano Ronaldo ou encore Joao Félix pour se montrer et tirer son épingle du jeu. En Allemagne, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain aura l’occasion de prouver sa capacité à être titulaire dans une grande équipe, au plus haut niveau, et également confirmer sa forme étincelante en 2024.