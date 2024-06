Les quatre derniers joueurs du PSG engagés pour cet Euro 2024 seront mobilisés avec l’Equipe de France. En effet, dans le groupe de Didier Deschamps, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola représenteront le club de la capitale. Tous auront l’occasion se bousculer la hiérarchie.

Parmi les quatre Parisiens de l’Equipe de France, Ousmane Dembélé fait office d’ancien dans le groupe de Didier Deschamps. A 27 ans, le numéro 10 du PSG compte aujourd’hui 44 sélections, avec une histoire d’amour qui a débuté en septembre 2016. Cette dernière, entachée par de nombreuses blessures, offre à l’ailier formé au Stade Rennais la possibilité de disputer sa quatrième compétition internationale à l’occasion de cet Euro 2024 après la Coupe du Monde 2018, l’Euro 2020 puis la Coupe du Monde 2022. De part son parcours, son statut, mais également le niveau de jeu affiché cette saison avec le Paris Saint-Germain conjugué à une forme physique étincelante, Ousmane Dembélé devrait débuter le championnat d’Europe en Allemagne dans la peau d’un titulaire. Cependant, le Parisien pourrait sentir le souffle de Kingsley Coman dans sa nuque : « Je pense que c’est une bonne chose pour l’équipe. Il y a de la concurrence à tous les postes. On se pousse à chaque match, en club et en sélection« , a-t-il déclaré en conférence de presse ce jeudi à propos de la concurrence avec le Bavarois et le polyvalent Randal Kolo Muani. En effet, Ousmane Dembélé pourrait connaître une trajectoire identique à celle connue lors de la Coupe du Monde 2018 en débutant en tant que titulaire, puis être relayé sur le banc selon le niveau affiché et les observations du sélectionneur Didier Deschamps. Autrement dit, même pour le joueur du PSG le plus expérimenté en Equipe de France, rien n’est assuré.

« J’ai disputé pas mal de compétitions, maintenant, et je sais que l’équipe qui commence est rarement celle qui finit«

Dans les colonnes de Ouest France, le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, s’est prêté au jeu et a fait une revue d’effectif de ses coéquipiers, passant logiquement par ses anciens compagnons de vestiaires au PSG. Au moment d’évoquer Bradley Barcola, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale a déclaré : « Bradley, c’est une belle surprise. La vérité, c’est que je ne m’attendais pas à ce qu’il soit titulaire au PSG, à son arrivée l’été dernier. Honnêtement, on avait une attaque Messi – Neymar – moi, donc je ne pouvais pas me douter qu’un petit gamin de Lyon, qui avait fait six mois à l’OL, allait venir et faire son trou. Il est arrivé timidement, a connu des débuts difficiles. Il a été très critiqué, à tort. Le coach l’a vraiment bien aidé. Le déclic, c’est son match face à Newcastle en Ligue des Champions. Il entre en jeu, rate des occasions, mais le coach l’a tout de suite soutenu dans le vestiaire après le match. Depuis, il n’a plus fait les mêmes matches. Je suis vraiment surpris de sa saison, et je suis très content pour lui. Pour cet Euro, il peut jouer les trouble-fêtes ! Il arrive avec le statut du petit qui débarque, mais j’ai disputé pas mal de compétitions, maintenant, et je sais que l’équipe qui commence est rarement celle qui finit. Tiens-toi prêt Bradley ! Qui sait ?« . Car oui, à trois jours de l’entrée en lice de l’Equipe de France dans cet Euro 2024, rien ne prédestine Bradley Barcola à une place de titulaire en Bleu. Cependant, à l’image de sa carrière jusque-là, le numéro 29 Rouge & Bleu n’est pas à l’abris de créer la surprise et gravir un nouvel échelon de manière fulgurante une nouvelle fois, dès ses premiers par dans la cour des grands avec l’Equipe de France. Pour cela, l’ancien de l’Olympique Lyonnais pourrait rabattre les cartes dans l’esprit de Didier Deschamps et s’emparer du flanc gauche de l’attaque tricolore en faisant parler son insouciance, son explosivité mais également ses automatismes avec Kylian Mbappé travaillés toute la saison sous les cieux parisiens, à l’heure où le sélectionneur devrait tout construire autour de son numéro 10 et capitaine.

RKM & WZE au rang des coiffeurs ?

Depuis septembre 2022, l’Equipe de France compte dans ses rangs Randal Kolo Muani. Après une saison réussie 2021/2022 on ne peut plus réussie avec le FC Nantes (41 matchs TCC, 1 buts et 7 passes décisives), l’attaquant d’aujourd’hui 25 ans a été récompensé avec un transfert à l’Eintracht Francfort, puis sa première convocation en Bleu, très rapidement suivie par sa première Coupe du Monde. Aujourd’hui, après 17 sélections, Randal Kolo Muani s’apprête donc à disputer sa deuxième grande compétition internationale à l’occasion de cet Euro 2024. Mais quel rôle pour le numéro 23 du PSG ?

Après sa belle saison avec l’Eintracht Francfort, l’international Français rejoint le PSG dans les ultimes instants du mercato estival 2023. Une bonne nouvelle en vue pour Didier Deschamps qui verra donc Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani évoluer ensemble tout au long de la saison. Cependant, le trio d’attaque a davantage échangé sur la pelouse du Campus PSG (78) que sur celles de Ligue 1 et d’Europe. En effet, le natif de Bondy (93) ne semble pas avoir conquis le cœur de Luis Enrique, et ne convainc pas sur son temps de jeu. Malgré un premier exercice 2023/2024 compliqué en Rouge & Bleu, sa place en Equipe de France ne semble pas compromise et l’attaquant prend part à tous les rassemblements de la saison, jusqu’à l’ultime, pour l’Euro 2024. Cependant, au moment de faire les onze avant les matchs, Didier Deschamps ne devrait pas faire souvent appel à Randal Kolo Muani, tant l’aile droite pourrait être occupée par son coéquipier en club Ousmane Dembélé, puis Kingsley Coman dans la hiérarchie. Dans l’axe, Marcus Thuram semble avoir la préférence du sélectionneur, et Olivier Giroud, en dernière danse, n’est pas prêt de lâcher quoi que ce soit en temps de jeu, ou sur le terrain. C’est dans ce contexte que la participation de Randal Kolo Muani à l’Euro 2024, sur des pelouses qu’il connaît après sa saison en Bundesliga, pourrait rapidement devenir celle d’un coiffeur.

Euro 2024 – Calendrier de l’Equipe de France

Lundi 17/06 à 21h : Autriche – France

Vendredi 21/06 à 21h : Pays-Bas – France

Mardi 25/06 à 18h : France – Pologne

Pour Warren Zaïre-Emery, le contexte est différent. Contrairement à Randal Kolo Muani, le titi parisien a connu une saison 2023/2024 bien plus joyeuse. Les premiers pas en Equipe de France A, la première saison pleine en professionnelle, une campagne de Ligue des Champions jusqu’en demi-finale, une prolongation de contrat avec le PSG et enfin une participation à l’Euro 2024. Si le temps de jeu du jeune milieu de terrain de 18 ans a été conséquent, son rendement a été davantage en dent de scie. Compréhensible ? Oui. En effet, à l’enchaînement des matchs auquel il n’était pas habitué, il faut ajouter une blessure à la cheville lors de sa première sélection, sur son premier but, en Equipe de France. Un couac qui aura privé de compétition Warren Zaïre-Emery entre le 19 novembre et le 6 décembre 2023, avec un retour certainement précipité à la clé tant le joueur étant essentiel dans l’entrejeu de Luis Enrique notamment pour une période cruciale de la saison en C1.

Toutefois, tous ces paramètres désormais évoqués, il est important de souligner la qualité du milieu de terrain de Didier Deschamps en Bleu. C’est ainsi que le titi parisien devrait logiquement passer derrière l’expérience des joueurs de classe internationale que sont N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni. Dans une hiérarchie établie pour le moment, la présence de Youssouf Fofana semble également être privilégiée à celle de Warren Zaïre-Emery. Rien d’alarmant pour le titi parisien qui a tout le temps d’apprendre, et d’engranger de l’expérience en participant à sa première grande compétition internationale.