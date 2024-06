Euro 2024 – Donnarumma titulaire, Fabian Ruiz remplaçant ?

Deux joueurs du PSG vont commencer leur Euro 2024 ce samedi. Gianluigi Donanrumma avec l’Italie, contre l’Albanie, et Fabian Ruiz, avec l’Espagne contre la Croatie.

Onze joueurs du PSG ont été convoqués pour participer à l‘Euro 2024. Ce samedi, deux joueurs du club de la capitale vont entamer la compétition, Gianluigi Donnarumma et Fabian Ruiz. Tenante du titre, l’Italie va commencer la défense de son titre avec la rencontre contre l’Albanie ce samedi soir (21 heures, M6, BeIN Sports 1). Pour cette rencontre, Luciano Spalletti, le sélectionneur italien, devrait aligner son équipe type. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma devrait garder les buts et porter le brassard de capitaine de la Squadra Azzura. Auteur d’une bonne saison sous le maillot du PSG, il tentera d’aider son pays à aller le plus loin possible dans cet Euro en Allemagne.

Le XI probable de l’Italie : Donnarumma (c) – Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco – Jorginho, Barella – Chiesa, Frattesi, Pellegrini – Scamacca

A voir aussi : Fabian Ruiz : « J’ai dû me battre pour gagner ma place de titulaire »

Fabian Ruiz en balance avec Merino

Quelques heures avant Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz commencera son Euro lors du choc entre l’Espagne et la Croatie (18 heures, BeIN Sports 1). Le numéro 8 du PSG, qui a réussi à se faire une place dans le onze de Luis Enrique lors de la deuxième partie de saison des Rouge & Bleu, espère faire de même avec la Roja lors de cet Euro 2024. Pour le match contre les Croates, Luis De La Fuente, le sélectionneur espagnol, devrait aligner un milieu de terrain composé de Rodri et Merino même si la presse ibérique indique que ce dernier est en concurrence avec Fabian Ruiz pour accompagner le joueur de Manchester City. Pour le reste, cela devrait être du classique.