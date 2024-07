Euro 2024 : Fabian Ruiz continue d’impressionner

A l’occasion des huitièmes de finale de l’Euro 2024, l’Espagne est venu à bout (4-1) de la Géorgie. En s’offrant une place en quart de finale face à l’Allemagne ce vendredi 5 juillet (18h), les Espagnols ont une nouvelle fois vu briller Fabian Ruiz. Le milieu de terrain du PSG affiche une forme étincelante depuis le début du tournoi.

Dans la continuité de sa compétition depuis l’entrée en lice de La Roja face à la Croatie (victoire 3-0), Fabian Ruiz a rayonné sur la pelouse du RheinEnergieStadion de Cologne ce dimanche soir en huitième de finale face à la Géorgie. Outre la large victoire (4-1) sur le plan collectif, le numéro 8 du PSG a rendu une excellente copie, bien loin de son niveau affiché sous les cieux parisiens. S’il semble évoluer plus haut sur le terrain avec sa sélection nationale, les explications du nouveau visage de Fabian Ruiz semble résider ailleurs que dans des considérations tactiques. En effet, la pression parisienne en moins, l’ancien napolitain semple être plus épanoui avec le maillot rouge sur le dos, en témoigne ses prises d’initiatives bien plus nombreuses sous les ordres de Luis de la Fuente, qu’avec Luis Enrique. Pour imager cela, les prises de risques sur ses passes, les mètres gagnés par la passe, sa sortie de balle se transformant en passe décisive pour Nico Williams (75e), et bien évidement le fait de se retrouver dans la surface adverse pour placer un coup de tête et donner l’avantage aux siens (51e) sur un magnifique service de Lamine Yamal. Sur le pré, Fabian Ruiz (106) est naturellement un des joueurs qui touchent le plus de ballon avec Rodri (129) et Aymeric Laporte (109). Un fait qui peut paraître anodin, mais est très parlant quant au renouveau du joueur du PSG en sélection. En effet, cette saison en Ligue 1, Fabian Ruiz a touché en moyenne par match 48,8 ballons. La preuve que son rôle est différent avec l’Espagne, et que la confiance est là puisque face à la Géorgie, le joueur de 28 ans a réussi 92% de ses passes (79/86).

Le galon pris par Fabian Ruiz avec La Roja se ressent également sur son temps de jeu. Depuis le début de cet Euro 2024, le milieu de terrain a disputé en intégralité les deux premières rencontre, une fois la qualification en huitième acquise le Parisien a soufflé dans la peau d’un titulaire face à l’Albanie (victoire 0-1), avant de disputer 81 minutes du huitième de finale face à la Géorgie. Une rencontre au cours de laquelle Fabian Ruiz a donc été doublement décisive avec un but et une passe. Le titre honorifique d’homme du match aurait pu lui revenir à la place de Rodri et devenir son deuxième du tournoi, mais le milieu de terrain de Manchester City a rendu une excellente copie également, sonnant la révolte avec le but égalisateur (1-1) à la 39e minute. Au micro de BeIN Sports dans la foulée de la rencontre de ce dimanche soir à Cologne, Fabian Ruiz a répondu à une question sur sa métamorphose, en restant concentré sur son objectif principal : « On est content, on savait que ça allait être difficile, c’est une équipe qui se bat, qui court, ils attendaient ce contre mais on a su réagir, on est heureux et maintenant, on va jouer une grosse équipe. Je suis très bien avec l’Espagne, je me sens plus fort, je me sens bien ici, libre sur le terrain. L’Allemagne ? Ça va être difficile, mais j’y crois« . Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz pourrait rendre de bons services au club de la capitale avec une confiance retrouvée.