Euro 2024 : Fabian Ruiz dans l’équipe type de la compétition

Au cours de cet Euro 2024, le PSG était représenté par pas moins de onze joueurs. Parmi ceux-là, l’un d’entre eux a porté les couleurs Rouge & Bleu sur le toit de l’Europe en remportant la compétition : Fabian Ruiz.

Le football de sélection et les compétitions internationales peuvent parfois faire naître des talents mondiaux, ou les faire renaître. Avec l’Espagne durant cet Euro 2024, le milieu de terrain qu’est Fabian Ruiz a affiché un tout autre visage que celui connu avec le maillot du PSG. Si ces six derniers mois en Rouge & Bleu ont été de bon augure, le niveau affiché par le numéro 8 parisien reste décevant depuis son arrivée au cours du mercato estival 2022. Cependant, avec La Roja au cours du championnat d’Europe, Fabian Ruiz a été un élément on ne peut plus important de la sélection de Luis de la Fuente. Avec deux buts et deux passes décisives, le milieu de terrain de 28 ans a porté les siens vers le succès final. Aujourd’hui, l’UEFA a communiqué l’équipe type officielle dans laquelle Fabian Ruiz est le seul représentant du PSG parmi les onze joueurs engagés au départ.

Si les informations autour de l’avenir de Fabian Ruiz risque d’affluer, le joueur reste sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, et reste très apprécié par Luis Enrique. Avec le niveau affiché tout au long de l’Euro 2024, une pleine confiance et un statut acquis avec ce succès, l’Espagnol pourrait prendre du poids dans le vestiaire du Paris Saint-Germain.

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024