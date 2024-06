L’Euro 2024 nous a offert un choc entre l’Espagne et l’Italie ce jeudi soir pour la deuxième journée des phases de poules dans le groupe B. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire espagnole (1-0), et au cours de laquelle les deux joueurs du PSG que sont Fabian Ruiz et Gianluigi Donnarumma ont particulièrement brillé.

Au cours de cet Euro 2024, après deux matchs disputés, les joueurs du PSG de l’Espagne et de l’Italie, Fabian Ruiz et Gianluigi Donnarumma, brillent particulièrement. Le milieu de terrain et le gardien de but se sont affronté ce jeudi soir avec au final une victoire espagnole. En Italie, la presse s’est montré on ne peut plus dithyrambique au sujet de la copie rendue par Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but s’est vu accordé la note de 8/10 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport et la Repubblica. « On ne compte plus ses miracles sur Pedri, Morata, Ruiz, Ayoze… On a le meilleur gardien d’Europe, mais cela ne suffit certainement pas« , écrit le premier quotidien de sport de l’autre côté des Alpes. Meilleur joueur italien ce jeudi soir sur la pelouse de la Veltins Arena de Gelsenkirchen, le portier du PSG a évité aux siens une défaite bien plus sévère et s’est montré plus rassurant que sous les cieux parisiens dans certaines de ses sorties. Au cours de la rencontre, Gigio a a réalisé 8 arrêts, dont 1,10 but évité. Malgré tout, sur le but concédé, Gianluigi Donnarumma a été un peu court sur un ballon certes dévié.

Pour Fabian Ruiz, le milieu de terrain a rendu une copie dans la lignée de de celle face à la Croatie lors du premier match de La Roja dans cet Euro 2024. Dans ce choc face à l’Italie, le numéro 8 du PSG a disputé 89 minutes. Le temps pour l’Espagnol de toucher 101 ballons avec un taux de 95% de passes réussies (81/85). Souvent critiqué pour un manque de prise d’initiatives, Fabian Ruiz a fait preuve de caractère lors de cet Espagne – Italie, notamment avec trois tentatives (25′, 37′ et 41′). L’ancien du Napoli s’est également fait remarquer avec son nombre de ballon récupérés : 14. Un total, relevé par Opta, qui fait de lui le joueur qui a récupéré le plus de ballon dans cet Euro 2024. Parmi les 14 ballons récupérés, 6 d’entre eux l’ont été dans les 30 derniers mètres.

La presse espagnole est donc logiquement conquise par le niveau affiché par Fabian Ruiz depuis le début de l’Euro : « Il a été nommé MVP lors de ses débuts contre la Croatie et contre l’Italie, il a décidé de montrer qu’il veut être l’un des meilleurs joueurs du tournoi. Il a fait un grand match, ce qui explique pourquoi il est titulaire dans une équipe d’Espagne où il y a beaucoup de talent dans sa zone. Il est devenu un titulaire indiscutable« , écrit Mundo Deportivo. Le quotidien catalan Sport a accordé la note de 9/10 à Fabian Ruiz : « Il était partout, Donnarumma l’a privé d’un but spectaculaire sur une frappe lointaine et Fabian Ruiz s’est montré aussi bien en défense qu’en attaque en imposant sa puissance« . Marca y va également de son compliment avec la note de 8/10 : « Première mi-temps : bon pressing du milieu de terrain pour étouffer les velléités italiennes. Une superbe frappe lointaine renvoyée en corner par Donnarumma. Quel tir dangereux du 8… Intelligent à l’heure de donner plus de vitesse au jeu ou de s’associer avec les autres. Deuxième mi-temps : L’Italie cherche à égaliser et Fabian met son bleu de travail pour stopper tout danger. Un joueur très complet« .