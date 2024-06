Les huitièmes de finale de l’Euro 2024 se poursuivent ce dimanche avec deux joueurs du PSG concernés : Fabian Ruiz et Milan Skriniar.

Après la victoire de l’Allemagne face au Danemark (2-0) et la défaite de l’Italie contre la Suisse (0-2), les huitièmes de finale de cet Euro 2024 se poursuivent ce dimanche. Et au programme, deux rencontres : Angleterre / Slovaquie à 18 heures (beIN SPORTS 1) et Espagne / Géorgie à 21 heures (M6 et beIN SPORTS 1). Des rencontres qui concernent deux joueurs du PSG : Fabian Ruiz et Milan Skriniar.

Auteur d’un sans-faute en phase de groupes, l’Espagne affronte l’équipe surprise de cet Euro 2024, la Georgie de Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze. Après deux très belles prestations face à la Croatie (3-0) et l’Italie (1-0), Fabian Ruiz a été laissé au repos lors du dernier match de poule face à l’Albanie (1-0). Mais pour ce match à enjeu, le sélectionneur, Luis de la Fuente, fera une nouvelle fois confiance au milieu de terrain du PSG, qui a gagné sa place dans l’entrejeu de la Roja. Fabian Ruiz devrait être associé à Rodri dans l’entrejeu et Pedri évoluant un cran plus haut.

Le XI probable de l’Espagne : Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Pedri, N.Williams – Morata (c)

Le XI probable de la Géorgie : Mamardachvili – Kakabadze, Gvelesiani, Kachia (c), Dvali, Lochochvili – Chakvetadze, Kiteichvili, Kochorachvili – Mikautadze, Kvaratskhelia

Quelques heures avant cette rencontre, la Slovaquie de Milan Skriniar affronte l’Angleterre. Qualifiés en étant parmi les meilleurs troisièmes de la phase de groupes, les Slovaques voudront réaliser un exploit retentissant face à une sélection anglaise qui déçoit grandement depuis le début de la compétition. Capitaine, le joueur du PSG sera titulaire dans l’axe central aux côtés de Denis Vavro. Le défenseur de 29 ans sort d’une belle prestation face à l’Ukraine (1-1) où il s’était montré performant dans ses duels (4/5 au sol et 4/5 aérien). Et un gros duel l’attend face au capitaine des Three Lions, Harry Kane.