Opposée à la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro 2024, l’équipe de France s’est imposée dans les dernières minutes grâce à Randal Kolo Muani (1-0).

Après une phase de groupes mitigée avec une deuxième place obtenue, l’équipe de France affrontait ce mardi soir, au Düsseldorf Arena, la Belgique, également en difficulté depuis le début de la compétition. Pour ce huitième de finale, Didier Deschamps avait décidé d’aligner un 4-3-3 sans joueur parisien, Ousmane Dembélé étant remplacé par Antoine Griezmann sur l’aile droite.

Kolo Muani délivre les Bleus

Dans une première période loin d’être très emballante, les Bleus se sont procurés aucune grosse occasion. Le seul véritable danger est venu d’une tête de Marcus Thuram non cadré (34′). En face, les Belges se sont également procurés une seule occasion avec un coup franc repoussé du pied par Mike Maignan (24′). Dans un premier acte soporifique, les vice-champions du Monde 2022 ont cadré 1 tir sur leur 9 tentatives contre une seule frappe en 45 minutes pour les Diables rouges.

En seconde période, la France a montré un autre visage. Le portier belge, Koen Casteels, a détourné une frappe lointaine d’Aurélien Tchouaméni (49′) puis Kylian Mbappé, après une accélération, n’a pas cadré son tir (53′). Quelques minutes plus tard, l’ancien Parisien a manqué son plat du pied sur un bon centre de Jules Koundé (55′). À l’heure de jeu, Théo Hernandez a réalisé un excellent retour défensif face à Yannick Carrasco (60′). Remplaçant au coup d’envoi, Randal Kolo Muani a pris la place de Marcus Thuram (62′). Peu à peu, la Belgique est rentrée dans son match et Mike Maignan a repoussé une lourde frappe de Romelu Lukaku (70′). À la 82e minute de jeu, le gardien formé au PSG a détourné une tentative de Kevin De Bruyne (82′). Sous la menace des Belges, la lumière est venue d’un joueur des Rouge & Bleu pour la France. Servi par N’Golo Kanté, Randal Kolo Muani a trompé Koen Casteels grâce à un tir dévié par Jan Vertonghen (1-0, 85′). Un but qui a finalement été attribué par l’UEFA au défenseur belge. Grâce à l’entrant Randal Kolo Muani, l’équipe de France s’impose dans ce match fermé face à la Belgique (1-0) et affrontera la Slovénie ou le Portugal en quarts de finale de cet Euro.

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann, Thuram (Kolo Muani, 62′), Mbappé (c)