Ce vendredi, les quarts de finale de l’Euro 2024 débutent et plusieurs joueurs du PSG sont concernés par les belles affiches au programme.

Les quarts de finale de l’Euro 2024 débutent ce vendredi avec un programme alléchant. Neuf joueurs du PSG seront concernés par les affiches du soir avec notamment un duel entre huit Parisiens lors de Portugal / France.

Kolo Muani, la surprise de Didier Deschamps ?

À 18 heures (TF1 et beIN SPORTS 1), deux favoris de la compétition s’affrontent. L’Espagne et l’Allemagne se livreront un beau duel au Stuttgart Arena. Pour cette rencontre, Luis de la Fuente compte une nouvelle fois s’appuyer sur Fabian Ruiz dans l’entrejeu. Le milieu de terrain du PSG est rayonnant depuis le début de la compétition avec deux buts et deux passes décisives en trois matches. Il devrait une nouvelle fois être associé à Pedri et Rodri dans l’entrejeu, tandis que les deux ailiers explosifs, Nico Williams et Lamine Yamal, animeront l’attaque de la Roja. En face, Julian Nagelsmann pourra compter sur un mélange de joueurs cadres (Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan et Toni Kroos) et de jeunesse (Jamal Musiala).

Le XI probable de l’Espagne : Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Pedri (ou Olmo), N.Williams – Morata (c)

: Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Rodri, – Yamal, Pedri (ou Olmo), N.Williams – Morata (c) Le XI probable de l’Allemagne : Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum – Andrich, Kroos – Musiala, Gündogan (c), Sané – Havertz

Plus tard dans la soirée, le Portugal et la France s’affrontent à Hambourg (21h sur M6 et beIN SPORTS 1). Et quatre Parisiens sont présents dans chaque nation. Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha et Gonçalo Ramos côté portugais et Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani chez les Bleus. Concernant le dernier cité, il pourrait être la surprise de Didier Deschamps dans le onze de départ de la France. Auteur d’une entrée en jeu décisive face à la Belgique (1-0), l’attaquant du PSG pourrait prendre la place de Marcus Thuram en pointe. Concernant Ousmane Dembélé, il pourrait une nouvelle fois laisser sa place à Antoine Griezmann sur l’aile droite du 4-3-3. En face, Nuno Mendes et Vitinha sont des éléments importants du onze de la Seleção das Quinas et devraient donc, sauf surprise, être titularisés par Roberto Martinez.

Le XI probable du Portugal : Costa – Cancelo, Dias, Pepe, N.Mendes – Vitinha , Palhinha, B.Fernandes – B.Silva, C.Ronaldo (c), Leão

: Costa – Cancelo, Dias, Pepe, – , Palhinha, B.Fernandes – B.Silva, C.Ronaldo (c), Leão Le XI probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Camavinga – Griezmann, Kolo Muani, Mbappé (c)