Ce mardi soir (21h sur TF1 et beIN SPORTS 1), l’équipe de France affronte l’Espagne en demi-finales de l’Euro 2024. Et deux joueurs du PSG sont pressentis pour débuter la rencontre.

Présente dans le dernier carré de cet Euro 2024, l’équipe de France affronte ce mardi soir l’Espagne de Fabian Ruiz en demi-finales de la compétition. Vivement critiqué pour son jeu proposé, Didier Deschamps pourrait une nouvelle fois aligner un onze de départ différent pour faire face à une équipe espagnole qui fait forte impression depuis le début de la compétition. Et l’un des cadres de l’effectif pourrait être la victime de ce changement d’animation.

Dembélé préféré à Griezmann sur le côté droit ?

Si en défense, aucun changement n’est attendu avec les titularisations de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez, dans l’entrejeu, Adrien Rabiot devrait retrouver une place de titulaire. Suspendu face au Portugal, l’ancien Parisien devrait retrouver sa place au milieu de terrain aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté. Ainsi, Eduardo Camavinga, qui a parfaitement tenu son rang face aux Portugais, devrait retrouver le banc. Mais le principal changement devrait intervenir en attaque. Auteur d’une entrée en jeu tonitruante face à la Seleção das Quinas, Ousmane Dembélé a marqué des points et pourrait retrouver une place de titulaire.

L’ailier du PSG pourrait ainsi prendre la place d’Antoine Griezmann, qui a évolué sur l’aile droite de l’attaque française lors des rencontres face à la Belgique et le Portugal. Le vice-capitaine des Bleus serait la principale victime de ce changement opéré par Didier Deschamps, rapporte RMC Sport. Également en méforme depuis le début de la compétition, Kylian Mbappé ne voit pas sa place être menacée. Pour compléter la ligne offensive, Randal Kolo Muani devrait une nouvelle fois être préféré à Marcus Thuram, qui avait ressenti une alerte musculaire après la rencontre face au Portugal.