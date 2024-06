Opposée à la Belgique pour son entrée en lice dans cet Euro 2024, la Slovaquie de Milan Skriniar a créé la sensation en venant à bout des Diables Rouges (1-0).

Après la large victoire de la Roumanie face à l’Ukraine (3-0) plus tôt dans la journée, l’autre match de ce groupe E de l’Euro 2024 opposait la Belgique à la Slovaquie. Titulaire et capitaine, Milan Skriniar débutait dans une défense à quatre et son duel face à Jérémy Doku était scruté de près. Mais le défenseur parisien a livré un match très sérieux et sa sélection a crée la belle surprise de cette journée en s’imposant face aux Diables Rouge (1-0). Pourtant, les Belges s’étaient procurés la première grosse occasion du match, gâchée par Romelu Lukaku (3′). Et la Belgique a été punie directement derrière. Sur une grossière erreur de relance de Jérémy Doku, la Slovaquie a ouvert le score (1-0, 7′) par l’intermédiaire d’Ivan Schranz, opportuniste après un ballon repoussé par le portier Koen Casteels.

Skriniar, capitaine solide

Par la suite, les hommes de Domenico Tedesco ont déçu dans le jeu en ne réussissant pas à prendre le meilleur sur la défense slovaque, malgré des occasions de Leandro Trossard (21′) et Romelu Lukaku (44′). À la pause, la Slovaquie a été logiquement récompensée de sa mi-temps sérieuse et Koen Casteels a même repoussé une reprise de volée de Lukas Haraslin (40′). En seconde période, Romelu Lukaku pensait rapidement égaliser mais a été signalé en position de hors-jeu après consultation de la VAR (57′). Et face à une défense regroupée, les Belges ont multiplié les offensives sans parvenir à égaliser à l’image du sauvetage de David Hancko sur un tir de Johan Bakayoko (63′). Et Romelu Lukaku a une nouvelle fois été malchanceux en fin de rencontre. Alors qu’il pensait encore avoir égalisé pour son équipe, l’attaquant belge a une nouvelle fois vu son but être refusé par le VAR après une main de Loïs Openda au début de l’action (88′). Malgré une nette domination belge en seconde période, la Slovaquie est parvenue à conserver son avantage et crée la sensation avec cette courte victoire 1-0. Les Slovaques affronteront l’Ukraine (21 juin) puis la Roumanie (26) dans ce groupe E.

Capitaine de sa sélection, Milan Skriniar a disputé les 90 minutes de cette rencontre. Et le défenseur du PSG a livré un match solide. Le capitaine slovaque a su stopper certaines offensives des Diables Rouges. Il a contré deux tirs adverses et a connu peu de déchets dans son jeu (92% de passes réussies, 3 ballons perdus). Dans les duels, il a su se montrer performant (50%), lui qui a connu beaucoup de difficultés dans ce domaine avec le PSG cette saison. Un match sérieux pour le défenseur de 29 ans, qu’il devra confirmer face à l’Ukraine vendredi.

Le XI de la Slovaquie : Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar (c), Hancko – Kucka, Lobotka, Duda (Obert, 90′) – Schranz (Duris, 82′), Bozenik (Strelec, 69′), Haraslin (Suslov, 70′)

Groupe E