Opposée à l’Ukraine ce mercredi soir, la Slovaquie de Milan Skriniar a concédé un match nul (1-1) mais s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de cet Euro 2024.

Encore en course pour une qualification en huitièmes de finale de cet Euro 2024, la Slovaquie avait une belle carte à jouer dans ce groupe E très indécis où chaque nation pouvait encore espérer arracher la première place. Titulaire et capitaine, Milan Skriniar a débuté la rencontre dans une défense à quatre aux côtés de Denis Vavro.

Skriniar solide dans les duels

Et les Slovaques ont ouvert le score dans cette rencontre par l’intermédiaire de Ondrej Duda (1-0, 24′). Mais une dizaine de minutes plus tard, les Roumains ont recollé au score grâce à un penalty transformé par Razvan Marin (1-1, 37′). En seconde période, les Sokoli ont tenté de pousser pour reprendre l’avantage mais le portier Florin Nita a repoussé une tentative de David Strelec. Avec ce résultat nul (1-1), la Slovaquie termine avec 4 points et fait partie des meilleurs troisièmes de la phase de groupes. Dans l’autre match du groupe, la Belgique a une nouvelle fois déçu avec un score nul et vierge contre l’Ukraine (0-0). En terminant deuxième de leur groupe, les Diables Rouges affronteront l’équipe de France en huitièmes de finale de la compétition.

Capitaine du soir, Milan Skriniar a disputé 90 minutes. Le défenseur du PSG s’est montré performant dans ses duels au sol (4/5) et aériens (4/5). Solide, l’ancien de l’Inter a aussi été le premier relanceur de son équipe avec 100 ballons touchés (90% de passes réussies). Sur ses 90 minutes, le défenseur de 29 ans s’est fait une seule frayeur en glissant dans la surface mais s’est bien rattrapé au dernier moment face à George Puscas.

Le XI de la Slovaquie : Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar (c), Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz (Duris, 77′), Strelec (Bozenic, 70′), Haraslin (Suslov, 71′)

Le classement du groupe E