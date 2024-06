Euro 2024 : L’actualité et le programme des joueurs du PSG

La première journée des phases de poules de l’Euro 2024 a désormais été disputée et la seconde a démarré. Ce jeudi 20 juin, le championnat d’Europe nous offre un alléchant Espagne – Italie, un choc au sommet entre deux Parisiens.

Après sa victoire (1-0) face à l’Autriche pour son entrée en lice dans cet Euro 2024 ce lundi 17 juin, l’Equipe de France a poursuivi sa semaine d’entraînement afin de préparer au mieux le choc face aux Pays-Bas. En effet, ce vendredi 21 juin, les Bleus affrontent les Oranjes pour s’assurer une place en huitième de finale dès leur deuxième match en cas de victoire. L’actualité du groupe de Didier Deschamps a tournée autour de la blessure au nez de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG se fera-t-il opérer ? sera-t-il présent pour le deuxième match de cet Euro 2024 ? Les questions subsistent à un peu plus de 24h du coup d’envoi, et les dernières images en date du capitaine des Bleus à l’entraînement rassurent tout de même. Selon les dernières indiscrétions d’RMC Sport, Kylian Mbappé souhaiterait lui prendre part à la rencontre.

Les buts des Bleus lors de l'opposition face U21 de Paderborn (7-0) !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/aKLiR1Rwcd — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2024 X : @equipedefrance

Pour les joueurs qui ont peu ou pas jouer face à l’Autriche, une opposition face au U21 du club allemand de Paderborn a été organisée. Le groupe de l’Equipe de France l’a emporté aisément 7-0 avec des réalisations de Bradley Barcola ou encore Randal Kolo Muani. Si le numéro 29 du Paris Saint-Germain, auteur d’un triplé, a vu un de ses buts faire le tour des réseaux, l’image qui a également concernée les suiveurs du club de la capitale est celle de Warren Zaïre-Emery évoluant avec … les U21 de Paderborn. Un maillot de l’adversaire du jour porté qui va dans le sens des dernières informations parues au sujet du titi parisien évoquant une frustration du côté du joueur quant à son rôle dans le groupe de Didier Deschamps. Le jeune milieu de terrain de 18 ans, selon L’Equipe, ne serait pas satisfait d’être la dernière option dans la hiérarchie établie par le sélectionneur.

La Slovaquie de Milan Skriniar

Arrivé au PSG au cours du mercato estival 2023, la première saison de Milan Skriniar sous les cieux parisiens n’a pas été des plus convaincantes. Cependant, son rôle et le niveau affiché avec le maillot de la Slovaquie sont bien différents. Un fait parfaitement imagé avec l’entrée en lice de sa nation dans cet Euro 2024 avec une victoire surprise (0-1) face à la Belgique au cours de laquelle le défenseur du Paris Saint-Germain a réalisé une bonne performance saluée par le journal L’Equipe, lui créditant la note de 7/10. Avant le match de l’Equipe de France de ce vendredi 21 juin (21h), la Slovaquie disputera également son deuxième match (15h) face à l’Ukraine avec la possibilité de rejoindre les huitièmes de finale en cas de victoire.

Le Portugal

Le Portugal, un des favoris pour la victoire de cet Euro 2024, a fait face à une République Tchèque coriace pour son entrée en lice. En effet, les Lusitaniens, malgré leur victoire (2-1), ne peuvent se targuer d’avoir empoché les trois points facilement. Menés au score (0-1) à la 62e minute de jeu, ces derniers ont égalisé dès la 69e, avant de prendre l’avantage dans les derniers instants (90+2). Nuno Mendes est à l’origine du but de l’égalisation, et Vitinha, élu homme du match, a ébloui la pelouse de la Red Bull Arena de Leipzig. Gonçalo Ramos et Danilo Pereira n’ont disputé aucune minute. Au programme pour les Portugais, un choc face à la Turquie samedi (18h), entre deux nations qui ont remporté leur premier match.

Le choc du jour !

Ce jeudi 20 juin, après leur victoire respective pour leur entrée en lice, l’Italie de Gianluigi Donnarumma affronte l’Espagne de Fabian Ruiz (21h sur BeIN Sports et M6). Si la victoire de La Roja a été facile (3-0) face à la Croatie, les Azzurri ont eu un peu plus de mal (2-1) face à l’Albanie.

Pour l’Espagne, Fabian Ruiz pourrait une nouvelle fois avoir un rôle on ne peut plus important dans l’entrejeu espagnol. Le numéro 8 du PSG a rendue une excellente copie face à la Croatie, auteur d’un but et d’une passe décisive en 90 minutes jouées au terme desquelles il a été élu homme du match. Au poste de gardien de but, Gianluigi Donnarumma n’a pas eu grand chose à faire avec l’Italie face à l’Albanie, et pourrait avoir plus de travail ce jeudi soir face aux espagnols.