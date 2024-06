Euro 2024 : Le bilan des poules des joueurs du PSG

Plusieurs joueurs du PSG disputent actuellement l’Euro 2024. Si tous n’ont pas eu de succès individuels, le succès collectif est lui au rendez-vous.

Avec pas moins de onze joueurs issus de cinq nations, le PSG est bien représenté dans cet Euro 2024. Si certains Parisiens se sont particulièrement illustrés, c’est la performance collective qui retient l’attention. Le Portugal, la France, l’Espagne, l’Italie et la Slovaquie ont tous réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi européen. Canal Supporters vous propose un retour sur le parcours des équipes lors des phases de groupes, et un bilan des performances des joueurs Rouge & Bleu.

Le Portugal (Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, Vitinha et Danilo Pereira)

La nation portugaise était largement favorite dans sa poule, avec la Géorgie, la Turquie et la République Tchèque comme adversaires. Le Portugal a débuté la compétition avec une victoire difficile contre les Tchèques (2-1). L’équipe, menée par Cristiano Ronaldo, a ensuite dominé la Turquie (3-0), avant de subir une défaite inattendue face à des Géorgiens déterminés (2-0). Cette défaite n’a toutefois pas affecté leur position en tête du groupe. À égalité de points avec la Turquie, le Portugal s’est qualifié grâce à une meilleure différence de buts et affrontera la Slovénie en huitièmes de finale.

Vitinha a joué l’intégralité du premier match en étant élu joueur de la rencontre, 88 minutes lors du deuxième, et a été ménagé contre la Géorgie. Nuno Mendes a disputé l’entièreté des deux premiers matchs avant d’être également ménagé contre les coéquipiers de Kvara. Danilo, absent des deux premiers matchs, a disputé le dernier match de poules dans son intégralité. Gonçalo Ramos, quant à lui, n’a disputé que 24 minutes pendant cette phase de groupes.

La France (Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Warren Zaire-Emery)

Dans une poule relevée, l’équipe de France n’a pas du tout brillée, c’est même tout son contraire. Victorieux de l’Autriche sur un but contre son camp du défenseur adverse (1-0), les Bleus n’ont pas su faire mieux qu’un score nul et vierge contre les Pays-Bas, avant de buter sur la Pologne (1-1). Des performances inquiétantes pour une des sélections favorites de la compétition. La sélection dirigée par Didier Deschamps finit à la 2ème place du groupe avec 5 points, à une longueur de l’Autriche, et affrontera donc la Belgique le 1er juillet prochain en 1/8 de finale.

Le constat est rapide et simple pour Warren Zaire-Emery : il n’a tout simplement pas joué une seule minute lors des poules. Randal Kolo Muani, lui, s’est contenté de 19 minutes de jeu contre l’Autriche, et de 4 petites minutes contre la Pologne. Concernant Ousmane Dembélé, il aura été titulaire lors des trois matchs, sans en finir aucun : 71 minutes de jeu contre l’Autriche, 75 contre les Bataves ainsi que 86 contre la Pologne. A noter un penalty obtenu de sa part contre la bande de Robert Lewandowki. Bradley Barcola, cantonné au banc lors des 2 premiers matchs, a honoré sa première cape avec les A à l’occasion du dernier match de poule. 60 minutes de jeu et des débordements intéressants avec de la percussion, le jeune crack parisien a une carte à joueur lors de cet Euro.

L’Espagne (Fabian Ruiz)

L’Espagne réalise pour l’instant l’Euro parfait. Malgré une poule des plus complexes, la Roja n’a pas tremblée. Victorieux de la Croatie (3-0), de l’Albanie (1-0) et de l’Italie (1-0), les hommes de Luis de la Fuente sont en feu. 3 matchs, 3 victoires et 3 clean sheets, la Roja semble armé pour aller loin dans la compétition. Vainqueur sans surprise du groupe B, ils affronteront la Géorgie, victorieuse du Portugal hier soir, en huitièmes de finale.

Seul joueur du PSG en sélection espagnole, Fabian Ruiz s’est surtout distingué lors de son match exceptionnel face aux Croates : 1 but, 1 passe décisive et un trophée d’homme du match amplement mérité. Après une grosse performance lors du match contre l’Italie, dont il a disputé l’intégralité, Ruiz a été ménagé par son entraîneur contre l’Albanie.

L’Italie (Gianluigi Donnarumma)

L’Italie quant à elle, a réalisé une phase de poules en dents de scie : Un bilan monotone d’une victoire dans la difficulté contre l’Albanie (2-1), un nul contre la Croatie (1-1) et une défaite contre l’Espagne de Fabian Ruiz (1-0). La Squadra Azzura a tout de même réussi à se qualifier pour le prochain tour de l’Euro, où elle défiera une belle équipe : la Suisse.

Gianluigi Donnarumma réalise une compétition de classe internationale, auteur de nombreux arrêts décisifs malgré une défense alarmante, le numéro 99 parisien brille et endosse à merveille le rôle de dernier rempart de son équipe. Sans véritable surprise, le portier italien a disputé l’intégralité des trois matchs de poules de sa sélection.

La Slovaquie (Milan Skriniar)

La Slovaquie emmenée par son capitaine Milan Skriniar, réalise un Euro à la hauteur de ses ambitions. Tombé dans un groupe homogène avec la Belgique, la Roumanie et l’Ukraine, les Slovaques s’en sont plutôt bien sortis avec une victoire choc contre la Belgique (0-1), une défaite contre l’Ukraine (1-2) et un nul contre une des équipes surprises de ce tournoi : la Roumanie (1-1). Classé troisième avec 4 points, les Sokolis ont décrochés leur billet pour les huitièmes de finale et auront la lourde tâche de défier l’Angleterre.

Milan Skriniar, capitaine de la Repre, a disputé l’entièreté des trois rencontres de sa sélection en affichant un bien meilleur visage qu’avec le Paris Saint-Germain. Auteur de prestation solides, le roc Slovaque montre enfin des performances proche de son niveau à l’Inter.