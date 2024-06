Opposé à la Turquie ce samedi après-midi, le Portugal a validé son ticket pour la suite de l’Euro 2024 après son succès sur le score de 3-0.

Ce samedi en fin d’après-midi, le vainqueur entre le Portugal et la Turquie pouvait valider sa place pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024. Pour cette rencontre, le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, avait décidé de revenir à une composition plus classique avec Nuno Mendes au poste de latéral gauche et Vitinha dans l’entrejeu.

Nuno Mendes passeur décisif, Vitinha toujours performant

Et les Portugais n’ont laissé aucune chance à leur adversaire du soir. Ils ont pris l’avantage grâce à Bernardo Silva. Battu sur quelques duels défensifs jusque-là, Nuno Mendes a délivré un centre en retrait pour le Mancunien, qui a conclu d’un plat du pied (1-0, 22′). Et la Seleçao das Quinas a rapidement fait le break grâce à un but contre son camp Samet Akaydin (2-0, 28′) suite à une grosse mésentente avec son portier. Le Portugal était donc logiquement devant à la pause. Au retour des vestiaires, les champions d’Europe 2016 ont poursuivi leur domination. Et sur une offrande de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes a marqué le troisième but de sa formation (3-0, 56′), après une erreur d’alignement de la défense turque. En gestion jusqu’à la fin du match, le Portugal a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition (3-0).

Titulaire, Nuno Mendes a disputé l’intégralité de la rencontre et a réalisé une passe décisive. Dans les chiffres, le latéral parisien a livré une bonne performance. Après avoir pris quelques minutes pour rentrer dans son match, le joueur de 22 ans est monté en puissance en étant décisif sur l’ouverture du score de Bernardo Silva. L’ancien du Sporting a touché 79 ballons (92% de passes réussie) dans cette rencontre. En revanche, il a perdu quelques duels (5/11 remportés) mais s’est montré très actif dans son couloir gauche avec 3 ballons récupérés notamment. Une très bonne prestation qui confirme sa montée en puissance depuis son retour de blessure. De son côté, Vitinha a une nouvelle fois fait preuve de solidité dans l’entrejeu lors de ses 88 minutes de jeu avec 4 duels remportés sur 5. Toujours disponible le milieu du PSG a parfaitement distribué le jeu de son équipe avec 92% de passes réussies (54/59) et 70 ballons touchés. Les deux autres Parisiens, Danilo Pereira et Gonçalo Ramos sont restés sur le banc. Assuré de terminer à la tête de son groupe, le Portugal disputera son dernier match de groupe face à la Géorgie mercredi prochain.

Le XI du Portugal : D.Costa – Cancelo (Semedo, 68′), R.Dias, Pepe (A.Silva, 83′), N.Mendes – Palhinha (R.Neves, 46′), Vitinha (J.Neves) – B.Fernandes, B.Silva, Leao (Neto, 46′) – Ronaldo (c).

