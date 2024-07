Euro 2024 – Le programme complet des quarts de finale

Après la victoire de la Turquie face à l’Autriche (2-1) ce mardi soir, le programme complet des quarts de finale est connu avec encore 10 Parisiens en course.

Les quarts de finale de l’Euro 2024 sont désormais connus. Victorieux de l’Autriche (2-1), la Turquie a obtenu le dernier ticket pour la suite de la compétition. Et cela débutera dès vendredi avec dix Parisiens encore en jeu, après les éliminations de l’Italie de Gianluigi Donnarumma et de la Slovaquie de Milan Skriniar.

Dix Parisiens encore concernés par la compétition

Et cela débutera avec un choc entre l’Espagne de Fabian Ruiz et le pays hôte, l’Allemagne, ce vendredi à Stuttgart (18h). Plus tard dans la soirée, l’autre choc opposera le Portugal à la France (21h) à Hambourg. Une opposition entre huit Parisiens, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha et Gonçalo Ramos côté portugais et Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani chez les Bleus. De l’autre côté du tableau, l’Angleterre affrontera la Suisse le samedi à 18 heures, au stade de Düsseldorf, puis les Pays-Bas de Xavi Simons défieront la Turquie le même jour à 21 heures, à Berlin.

Le programme des quarts de finale de l’Euro