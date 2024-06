Ce samedi après-midi, l’Espagne et la Croatie s’affrontaient pour le premier choc de cet Euro 2024. Et la Roja a pu compter sur un grand Fabian Ruiz lors de sa victoire (3-0).

Ce samedi en fin après-midi, l’Espagne faisait son entrée en lice dans cet Euro 2024. Dans un groupe relevé avec l’Italie, la Croatie et l’Albanie, les champions d’Europe 2012 avaient à coeur de débuter leur tournoi par une victoire. Mais pour cela, il fallait venir à bout de la Croatie, portée par un milieu de terrain Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic. Seul Parisien convoqué avec l’Espagne, Fabian Ruiz était préféré à Mikel Merino dans l’entrejeu. Le milieu du PSG était associé à Pedri et Rodri. Et le numéro 8 a livré une très grande partition sur la pelouse du Stade Olympique de Berlin.

Ruiz buteur et passeur

Le joueur du PSG a parfaitement mis sa sélection sur le bon chemin avec une passe décisive plein axe depuis le rond central pour Alvaro Morata lors de l’ouverture du score (1-0, 28′). Quelques minutes plus tard, le milieu de 28 ans s’est transformé en buteur avec un enchaînement technique de grande classe (2-0, 32′). Après quelques parades d’Unai Simon, la Roja a mis fin au suspense avant la pause. Après avoir été décalé par Fabian Ruiz, Lamine Yamal a délivré un centre parfait pour Dani Carvajal (3-0, 45’+2). Un score logique à la pause pour récompenser la domination espagnole (3-0) face à une équipe croate décevante.

Ballon derrière la jambe, crochet, frappe du gauche !! Mais qui es-tu Fabian Ruiz après une première passe décisive ??!! 🔥🇪🇸 pic.twitter.com/oQTGt2kopR — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 15, 2024

En seconde période, Lamine Yamal et Alvaro Morata auraient rapidement pu creuser encore plus l’écart mais ont manqué leur dernier geste. En face, la Croatie aurait pu réduire la marque mais n’a pas profité d’un gros cafouillage devant le but d’Unai Simon (55′). Seul point noir de la soirée du côté espagnol, la sortie sur blessure d’Alvaro Morata. À dix minutes du terme de la rencontre, Rodri a concédé un penalty suite à une erreur de relance du portier Unai Simon. Mais Bruno Petkovic a vu sa tentative être repoussée par le portier de la Roja (79′), qui s’est bien rattrapé de son erreur. À l’instar de l’Allemagne, l’Espagne marque donc les esprits pour son entrée dans cet Euro avec cette large victoire (3-0) face à la Croatie. Pour son prochain match, l’Espagne affrontera l’Italie jeudi prochain.

Malgré une activité moins importante en seconde période, Fabian Ruiz a été le grand artisan de ce succès. En 90 minutes, le joueur du PSG aura touché un total de 65 ballons pour 91% de passes réussies (49/54). L’ancien du Napoli s’est également montré important dans les duels (4 remportés sur 5). Une belle performance de Fabian Ruiz, qui marque des points pour s’imposer comme un titulaire dans l’entrejeu de la Roja.