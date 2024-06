Les huitièmes de finale de l’Euro 2024 débutaient ce samedi après-midi avec la rencontre entre la Suisse et l’Italie. Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG, voulait surfer sur son bon Euro pour aider son équipe à se qualifier pour les quarts de finale.

Tenante du titre, l’Italie s’est fait très peur lors de la phase de poules. Placés dans le groupe de la mort, avec l’Espagne, la Croatie et l’Albanie, les Transalpins ont dû s’en remettre à un but à la 97e minute de jeu lors du dernier match de la phase de poules contre la Croatie (1-1) pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024. Lors de ce huitième de finale contre la Suisse, les Italiens n’ont pas montré un visage conquérant. Complètement dominée par les Suisses, l’Italie ne s’est pas montrée dangereuse du tout et n’a pas affiché le visage d’une équipe qui voulait s’imposer et se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. De son côté, la Suisse a eu la maîtrise de la rencontre et s’est procurée les meilleures occasions. Si Gianluigi Donnarumma a retardé l’échéance sur une frappe de Breel Embolo (24e), il n’a pas réussi à détourner la frappe de Freuler, même s’il a touché le ballon du pied, qui a terminé au fond des filets italiens (1-0, 37e).

Gianluigi Donnarumma n’aura pas suffit

En seconde période, l’Italie va être douchée à froid. Dès les premières secondes, sur un ballon perdu par la Squadra Azzura, Ruben Vargas est trouvé dans la surface transalpine. Le Suisse a ouvert son pied droit à gauche dans la surface pour trouver la lucarne opposée du gardien du PSG, qui n’a rien pu faire (2-0,46e). Menée de deux buts, l’Italie ne semble pas en mesure de revenir dans la rencontre malgré quelques occasions et deux poteaux. Qualifiée in extremis pour les huitièmes de finale, l’Italie ne défendra pas son titre lors de cette édition 2024 de l’Euro. Elle est logiquement éliminée face à une Suisse qui a réalisé un très bon match (2-0). Titulaire dans les buts italiens, Gianluigi Donnarumma a encore réalisé une belle performance, réalisant de nouvelles parades décisives. Le numéro 99 du PSG n’a rien pu faire sur les deux buts suisses. Il quitte donc la compétition ce samedi et pourra se ressourcer quelques jours avant de retrouver le chemin de l’entraînement avec les Rouge & Bleu durant la deuxième quinzaine de juillet afin de préparer la nouvelle saison.