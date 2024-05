Euro 2024 – Milan Skriniar sélectionné avec la Slovaquie

Malgré une saison difficile sous le maillot du PSG, Milan Skriniar devrait participer à l’Euro 2024. Il est présent dans la pré-liste du sélectionneur slovaque, Francesco Calzona.

Arrivé l’été dernier, libre de tout contrat, au PSG, Milan Skriniar a réalisé une première saison difficile sous le maillot des Rouge & Bleu. Titulaire quasiment indiscutable lors de la première partie de saison, il s’est blessé à la cheville gauche contre Toulouse lors du Trophée des champions le 3 janvier dernier. Opéré, il avait manqué deux mois de compétitions. Il a fait son retour sur les terrains le 31 mars, lors du Classico remporté par le PSG (0-2). Mais il a beaucoup moins joué en comparaison à la première partie de saison. Dans les chiffres, il a participé à 32 matches toutes compétitions confondues (24 titularisations, 2249 minutes, un but).

Un possible troisième Euro pour Skriniar

Malgré cela, il a été convoqué par le sélectionneur de la Slovaquie, Francesco Calzona, dans la pré-liste de la Slovaquie pour l’Euro 2024. Cadre et capitaine de la sélection slovaque (66 sélections, 3 buts), il devrait disputer son troisième Euro avec la Slovaquie après 2016 et 2020. Avant de disputer l’Euro, contre la Belgique, l’Ukraine et la Roumanie, dans le groupe E, la Slovaquie va disputer deux matches de préparation à la compétition contre Saint-Marin (5 juin) et le Pays de Galles (9 juin). Entre ces deux rencontres, le sélectionneur slovaque dévoilera sa liste définitive (7 juin). Sauf énorme surprise, le numéro 37 du PSG devrait y être.

La liste de de la Slovaquie