Euro 2024 – Milan Skriniar titulaire et capitaine contre l’Angleterre

Les huitièmes de finale de l’Euro 2024 se poursuivent ce dimanche avec la rencontre entre l’Angleterre et la Slovaquie. Le défenseur du PSG, Milan Skriniar, est titulaire côté slovaque.

Malgré une saison très moyenne du côté du PSG, Milan Skriniar a été convoqué pour disputer l’Euro 2024 avec sa sélection, la Slovaquie. Le défenseur central, capitaine de la sélection slovaque, a joué l’intégralité des trois rencontres de phase de poules. Le numéro 37 du PSG a réalisé de bonnes performances, notamment lors de la victoire surprise contre la Belgique. Troisième de son groupe, à égalité de points avec tous les participants, qui ont chacun gagné une rencontre, fait un match nul et perdu une fois, les Slovaques affrontent l’Angleterre en huitièmes de finale.

Une quatrième titularisation de suite pour Skriniar

Pour cette rencontre, Francesco Calzona, le sélectionneur slovaque, a décidé d’aligner un 4-3-3. Comme depuis le début de la compétition, Milan Skriniar est bien titulaire en défense centrale et porte le brassard de capitaine. Le joueur du PSG est associé à Denis Vavro en charnière. Les deux joueurs sont entourés de Peter Pekarik dans le couloir droit et de David Hancko dans le couloir gauche. Autre star de cette sélection slovaque, Stanislav Lobotka commence au milieu de terrain aux côtés de Juraj Kucka et Ondrej Duda.