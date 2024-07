Pour le compte de son quart de finale dans cet Euro 2024, l’Equipe de France doit faire face au Portugal. Une rencontre pour laquelle huit joueurs du PSG sont engagés ! Le président Nasser Al-Khelaïfi sera en tribune pour assister à ce choc au sommet.

Ce vendredi soir (21h sur BeIN Sports & M6), c’est huit internationaux du PSG qui se croiseront. En effet, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, et Warren Zaïre-Emery d’un côté, feront face à leurs coéquipiers sous les cieux parisiens Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. Ce choc européen en quart de finale de l’Euro 2024 s’annonce épique avec côté portugais de nombreux talents individuels, qui devront trouver la faille d’une des meilleures défenses sur le circuit du championnat d’Europe. La rencontre devrait se jouer à guichets fermés devant les 49 000 spectateurs et supporters qui garniront les travées du Volksparkstadion d’Hambourg. Parmi eux, Nasser Al-Khelaïfi devrait répondre présent. En effet, selon les informations de nos confrères du journal Le Parisien, le président du PSG fera le voyage depuis Londres, où il se trouve actuellement pour assister au tournoi de tennis, Wimbledon. C’est depuis la capitale anglaise que le dirigeant qatari a pris part à la réunion du Conseil d’Administration de la LFP ce vendredi matin, par téléphone. Ce dernier aura donc l’occasion de saluer les joueurs du Paris Saint-Germain évoluant avec la sélection du Portugal et en Equipe de France.