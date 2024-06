Euro 2024 – Ousmane Dembélé titulaire pour Autriche / France

Ce lundi soir (21h sur TF1 et beIN SPORTS 1), l’équipe de France fait son entrée en lice dans cet Euro 2024. Et face à l’Autriche, Ousmane Dembélé débutera dans le couloir droit de l’attaque.

Après la victoire arrachée par les Pays-Bas face à la Pologne (2-1) dimanche, l’autre match du groupe D de cet Euro 2024 se déroule ce lundi soir à la Düsseldorf Arena. Pour son entrée en lice dans la compétition, l’équipe de France affronte l’Autriche (21h sur TF1 et beIN SPORTS 1). À quelques heures du coup d’envoi, plusieurs médias ont dévoilé la composition des Bleus.

Dembélé, seul joueur du PSG titulaire

Et Didier Deschamps a décidé d’aligner sa formation en 4-3-3 hybride. Dans les cages, pas de surprise avec la présence de Mike Maignan. En revanche, en charnière centrale, une petite surprise est présente avec la titularisation de William Saliba, aux côté de Dayot Upamecano. Les postes de latéraux sont occupés par Jules Koundé, à droite, et Théo Hernandez, sur le côté gauche. Dans l’entrejeu, Adrien Rabiot fait son retour à la compétition. Gêné à un mollet depuis un mois, l’ancien Parisien disputera ses premières minutes depuis le 20 mai. Il sera accompagné par N’Golo Kanté et Antoine Griezmann. Le joueur de l’Atlético occupera un rôle hybride dans cette équipe. En attaque, Ousmane Dembélé est le seul joueur du PSG titulaire et jouera dans le couloir droit. Kylian Mbappé évoluera dans l’axe tandis que Marcus Thuram prendra l’aile gauche. Les autres Parisiens du groupe, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, débutent sur le banc.