Euro 2024 – Plus de peur que de mal pour Fabian Ruiz

Lors de la victoire de l’Espagne contre l’Allemagne, Fabian Ruiz est sorti en boitant. Mais plus de peur que de mal pour le numéro 8 du PSG, qui ne souffre d’aucune blessure.

Performant depuis le début de l’Euro (deux buts et deux passes décisives en quatre rencontres), Fabian Ruiz est un titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain espagnol. Une nouvelle fois dans le onze de départ de la Roja hier lors de la qualification en demi-finale de l’Euro contre l’Allemagne (2-1, a.p), le joueur du PSG est sorti en boitant du terrain après un contact avec Toni Kroos à la 102e minute. L’Espagne, qui sera privée de Pedri, forfait jusqu’à la fin de l’Euro, de Dani Carvajal et Robin Le Normand, suspendus. Mais il devrait bien pouvoir compter sur Fabian Ruiz.

Sorti en boitant lors de la prolongation

Comme le rapporte Le Parisien, le milieu de terrain du PSG a passé des examens à l’issue de la rencontre. Et ces derniers n’ont rien montré d’alarmant. Fabian Ruiz ne souffre d’aucune blessure et devrait donc bien pouvoir tenir sa place mardi soir (21 heures, TF1, BeIN Sports 1) contre la France de ses quatre coéquipiers parisiens, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. L’ancien joueur du Napoli, qui a d’ailleurs reçu un carton jaune après le but vainqueur de Merino, alors qu’il était sur le banc. Dans un premier temps, la réalisation du match avait attribué le carton à Alvaro Morata, qui aurait été suspendu pour le match contre les Bleus.