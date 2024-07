Euro 2024 – Portugal / France – Les notes des joueurs du PSG

Le quart de finale de l’Euro 2024 entre le Portugal et la France concernait huit joueurs du PSG. Cinq ont joué. Vitinha et Nuno Mendes ont brillé avec la Seleçao, en vain.

Qualifiés dans la douleur pour les quarts de finale de l’Euro, le Portugal et la France se retrouvaient hier soir pour tenter de se qualifier en demi-finale et y retrouver l’Espagne. Lors de cette rencontre, trois joueurs du PSG étaient titulaires. Vitinha et Nuno Mendes du côté de la Seleçao et Randal Kolo Muani avec les Bleus. Dans une rencontre où les deux équipes ont eu du mal à se procurer des occasions franches, Randal Kolo Muani a eu l’une des plus belles de la France, mais a vu sa tentative repoussée par Ruben Dias. L’attaquant du PSG a obtenu la note de 5 dans l’Equipe. « Concentré sur les phases défensives, à bien revenir fermer le côté droit, mais pas très inspiré lorsqu’il avait le ballon, à l’image de ce duel perdu face à Pepe alors qu’il y avait peut-être mieux à faire (31e). Il a une occasion en or d’ouvrir le score et, alors qu’il réussit sa frappe, il la voit détourner par Dias. » Le Parisien est plus sévère avec un 4. « Récompensé de son entrée en jeu décisive contre les Belges, le Parisien n’a pas ménagé ses courses pour venir aider défensivement. Mais, comme souvent, il a manqué de justesse pour faire la différence. Il rate d’un rien un face-à-face qu’il provoque devant Diogo Costa (66e) et finit seul en pointe, où il a su exister. »

Vitinha et Nuno Mendes meilleurs portugais du match

Du côté du Portugal, Nuno Mendes et Vitinha ont été parmi les meilleurs joueurs sur le terrain. Les deux coéquipiers au PSG ont tenté de percer le verrou de la défense française et auraient pu être les héros de tout un peuple, mais leurs frappes, à la 63e pour le milieu de terrain, et dans les dernières secondes de la prolongation pour le latéral gauche, ont été stoppées par Mike Maignan. Dans le quotidien sportif, le numéro 17 du PSG a obtenu un 7. « Le milieu parisien a essayé de mettre du rythme dans une rencontre qui en manquait en première période. Après la pause, il fut précieux pour gratter des ballons et il a eu la meilleure occasion portugaise de la rencontre, se heurtant sur un Maignan brillant. » De son côté, Nuno Mendes a reçu un 6. « Il a dans un premier temps eu de l’activité, mais pas mal de déchet, à l’image de ce centre raté (12e) ou de ce gros raid mal conclu (50e). Il a eu du boulot lorsque Dembélé est entré (67e) mais il s’en est sorti tant bien que mal, laissé bien seul par Leao. Un énorme retour devant Mbappé (67e). »

Nuno Mendes élu homme du match par A Bola

Le latéral gauche a été élu homme du match par le quotidien sportif portugais A Bola, obtenant la note de 8. « Quelle prestation de l’arrière gauche, pleine de sécurité, de concentration, d’effort et de prévoyance technique. Il a même débuté avec un mauvais centre, mais en première mi-temps, il a fait preuve d’une bonne entente avec Rafael Leão sur le plan collectif. Défensivement, il a été parfait, aussi bien contre Kolo Muani que contre Mbappé. Le point culminant a été une fantastique séquence dans laquelle le capitaine français a eu une réception guidée extrêmement élégante dans la surface portugaise. Même s’il a montré quelques signes de fatigue, Nuno Mendes a toujours trouvé l’énergie pour en faire plus, et à la fin de la prolongation, il a joué un rôle qui méritait le but décisif. Même lors de la transformation du penalty, il a été impeccable. » Vitinha a, lui aussi, obtenu un 8. « Il lui a fallu un certain temps pour entrer dans le jeu, peut-être pour comprendre la dynamique du diamant français, mais il est ensuite entré dans la rotation élevée habituelle, faisant toujours grandir l’équipe dans le jeu en possession. Apparaît dans la surface en mesure de marquer, après avoir combiné avec Leão, mais sa frappe est détournée par Maignan. »