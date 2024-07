Euro 2024 – Randal Kolo Muani titulaire contre le Portugal ?

Ce vendredi soir (21 heures, M6, BeIN Sports 1), la France affronte le Portugal en quart de finale de l’Euro. Randal Kolo Muani, l’attaquant du PSG, devrait être titulaire.

Qualifié pour les quarts de finale de l’Euro 2024 après sa victoire poussive contre la Belgique (1-0), l’équipe de France avait vu une tentative de Randal Kolo Muani déviée dans son propre but par Jan Vertonghen pour offrir la victoire aux Bleus dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Auteur d’une saison moyenne sous le maillot du PSG (39 matches, 9 buts et 6 passes décisives), le numéro 12 de l’équipe de France a tout de même gardé la confiance de Didier Deschamps, qui l’a convoqué pour cet Euro. Durant cette compétition, l’ancien nantais a joué trois des quatre matches de la France, avec aucune titularisation. En tout, il aura joué 51 minutes.

Première titularisation dans cet Euro

Alors qu’il était annoncé remplaçant pour le quart de finale contre le Portugal, l’attaquant du PSG devrait bien débuter ce choc contre la Seleçao. Selon les informations de RMC Sport, Le Parisien et l’Equipe, l’ancien de l’Eintracht Francfort devrait être associé à Kylian Mbappé au sein de l’attaque des Bleus. Eduardo Camavinga prendrait lui la place d’Adrien Rabiot, suspendu, dans le milieu français au côté d’Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté. En ce qui concerne la défense, aucun changement ne devrait intervenir. Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez seront devant Mike Maignan.