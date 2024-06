Euro 2024 : Vitinha affiche les ambitions du Portugal

Après ses trois matchs de préparation, le Portugal a posé ses valises dans son camp de base à Marienfeld, dans l’ouest de l’Allemagne. Entre deux entraînements, Vitinha s’est présenté en conférence de presse ce vendredi afin de répondre aux questions des journalistes.

A l’occasion de cet Euro 2024, le Portugal s’est retrouvé dans le groupe F avec la République Tchèque, la Turquie, et la Géorgie. Les hommes de Roberto Martinez font office de favoris à l’instar de l’Equipe de France, l’Angleterre ou encore l’Allemagne. Un paramètre que semble avoir bien compris le milieu de terrain du PSG, Vitinha : « Nous avons une grande équipe, avec de grands joueurs qui jouent pour de grands clubs. Il est difficile de se souvenir d’une équipe du Portugal avec autant de joueurs qui évoluent dans d’aussi bons clubs […] Mais les grandes équipes font leurs preuves sur le terrain, pas en théorie, a ajouté le milieu de terrain portugais. Et c’est ce que nous devons faire lors de ce Championnat d’Europe, confirmer l’idée que nous sommes une grande équipe« , a déclaré le numéro 17 du Paris Saint-Germain, avant de poursuivre : « Il est important de gérer les attentes, car elles sont élevées compte tenu de nos qualités. Mais nous avons bien en tête ce que nous devons faire […] Il sera important de montrer à quel point nous voulons gagner et être des protagonistes de cet Euro. Nous devrons montrer que nous sommes forts« .

Sur le plan personnel, Vitinha a connu une saison réussie avec le club de la capitale, couronnée par cette convocation logique pour l’Euro 2024 et grappillant du temps de jeu en sélection derrière Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Palinha et Joao Neves. A ce sujet, le milieu de terrain de 24 ans s’est également exprimé : « La saison a été brutale pour moi. Ça a été une très bonne saison sur le plan personnel et collectif ! Il n’y avait pas de meilleure façon d’arriver à l’Euro« .