Après la victoire de l’Espagne de Fabian Ruiz et l’élimination de la Slovaquie de Milan Skriniar, d’autres joueurs du PSG disputeront les huitièmes de finale de cet Euro 2024 ce lundi.

Les huitièmes de finale de l’Euro 2024 se poursuivent ce lundi. Après une journée de dimanche marquée par la victoire de l’Espagne (4-1) face à la Géorgie avec un Fabian Ruiz décisif (un but et une passe décisive) et la défaite de la Slovaquie de Milan Skriniar contre l’Angleterre (1-2), d’autres joueurs du PSG sont concernés par les matches du jour.

Vitinha et Nuno Mendes de retour dans le onze du Portugal

À 18 heures (TF1 et beIN SPORTS 1), l’équipe de France affronte la Belgique au Düsseldorf Arena. Après une phase de groupes mitigée, Didier Deschamps compte bien innover tactiquement avec un schéma en 4-4-2 en losange. Avec ce changement tactique, le grand perdant serait Ousmane Dembélé. Le sélectionneur des Bleus aurait décidé de placer Antoine Griezmann juste derrière le duo Kylian Mbappé – Marcus Thuram. Titulaire surprise et performant face à la Pologne (1-1), Bradley Barcola retrouverait sa place sur le banc de touche. Dans l’entrejeu et la défense, pas de changement avec les titularisations de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté et Adrien Rabiot. Les autres Parisiens, Warren Zaïre-Emery et Randal Kolo Muani, débuteront sur le banc.

Le XI probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann – Thuram, Mbappé (c)

: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann – Thuram, Mbappé (c) Le XI probable de la Belgique : Casteels – Castagne, Faes, Vertonghen, Theate – Mangala, A.Onana – Lukebakio, De Bruyne (c), Doku – Lukaku

Plus tard dans la soirée (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), le Portugal et la Slovénie se disputeront l’autre place pour les quarts de finale de la compétition au Francfort Arena. Après deux victoires face à la République tchèque (2-1) et la Turquie (3-0), le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, avait décidé de faire tourner son effectif lors de la défaite contre la Géorgie (0-2). Mais face aux Slovènes, les deux Parisiens, Vitinha et Nuno Mendes, laissés au repos face aux Géorgiens, devraient retrouver leur place de titulaire. Le milieu parisien est devenu un élément essentiel dans l’entrejeu de la Seleção das Quinas. En cas de victoire, le Portugal affrontera la France ou la Belgique en quarts de finale de cet Euro. Les deux autres Parisiens, Danilo Pereira et Gonçalo Ramos, devraient débuter sur le banc.

Le XI probable du Portugal : Costa – Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes – Vitinha , Palhinha, B.Fernandes – B.Silva, C.Ronaldo (c), Leão

: Costa – Cancelo, Dias, Pepe, – , Palhinha, B.Fernandes – B.Silva, C.Ronaldo (c), Leão Le XI probable de la Slovénie : Oblak (c) – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec – Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar – Sporar, Sesko