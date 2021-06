Premier match de l’Euro de la semaine, l’Ecosse affrontait la République Tchèque (Groupe D) à l’Hampden Park de Glasgow. C’était le premier match en phase finale du Championnat d’Europe en 25 ans pour les Écossais, contre un habitué du tournoi (septième phase finale consécutive). Les deux équipes voulaient exploiter la défaite de la Croatie hier face à l’Angleterre (1-0) en ouverture du groupe.

Dans une rencontre disputée, la République Tchèque s’est imposée face aux Écossais (2-0) grâce à son attaquant, Patrik Schick. L’attaquant du Bayer Leverkusen a inscrit un doublé (42e, 52e) dont un lob sublime depuis le milieu de terrain. Avec ce succès, la République Tchèque occupe la première place du groupe D, grâce à une meilleure différence de but que l’Angleterre. Lors de la prochaine journée, les Tchèques affronteront la Croatie et l’Ecosse défiera les Three Lions.