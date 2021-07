[Euro] Italie / Angleterre (0-1)

Ce soir à 21h00 (M6 / beIN SPORTS 1), la finale de l’Euro opposera l’Italie à l’Angleterre. Pour cette rencontre à Wembley, Roberto Mancini a décidé de composer son équipe en 4-3-3. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma débute dans le but de la Nazionale. Comme lors des précédents matches, Marco Verratti Verratti est présent dans le milieu à trois aux côtés de Nicoló Barella et Jorginho. Enfin, le trio offensif de la Squadra azzurra est composé de Federico Chiesa, Ciro Immobile et Lorenzo Insigne.

En face, les Three Lions auront l’avantage de jouer à domicile. Pour cette finale, Gareth Southgate a composé son équipe en 5-2-3 avec Jordan Pickord dans les cages. Mason Mount, Harry Kane et Raheem Sterling se chargent de l’animation offensive. À noter la titularisation surprise de Kieran Trippier à la place de Bukayo Saka.

L’Angleterre a démarré fort cette rencontre avec l’ouverture de Luke Shaw (1-0, 3e), sur une passe de Kieran Trippier. Inoffensive depuis le début de la rencontre, l’Italie s’est procurée sa première situation après la demi-heure de jeu, mais Federico Chiesa n’a pas cadré sa frappe suite à une belle action individuelle (35e). Avant la pause, Marco Verratti a tenté sa chance à l’entrée de la surface, mais sans danger pour Jordan Pickford (45e+2). Les Anglais sont rentrés aux vestiaires avec cet avantage au score (1-0).

Feuille de match Italie / Angleterre

Finale Euro 2020 / Dimanche 11 juillet à 21h à Wembley (Angleterre) / Diffuseurs : M6 et beIN SPORTS 1 / Arbitre central : Björn Kuipers