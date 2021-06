Après les qualifications du Danemark et de l’Italie, les Pays-Bas et la République Tchèque s’affrontaient pour devenir la troisième équipe à se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2020. Les Néerlandais, vainqueur de leurs trois premiers matches de l’Euro devaient se méfier des Tchèques, qui ont terminé troisième de leur groupe, derrière l’Angleterre et la Croatie. Dans un match très plaisant, ce sont les Néerlandais qui dominent le début de la rencontre sans pour autant se montrer dangereux. C’est même la République Tchèque qui se procure les meilleures occasions. Les deux équipes n’arrivent pas à se départager et rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge. La seconde période est tout aussi rythmée mais elle va totalement changer de physionomie après le carton rouge de De Ligt pour une main volontaire en tant que dernier défenseur (52e). Les Tchèques vont profiter de cette supériorité numérique pour marquer deux buts par l’intermédiaire de Holes (68e) et Schick (80e), qui marque son quatrième but de la compétition. C’est la première grosse surprise de cet Euro. Les Tchèques affronteront le Danemark en quart de finale.

Titulaire, Georginio Wijnaldum a joué tout le match mais n’a pas pesé sur ce match. Il n’a touché que 22 ballons et a été battu dans un duel aérien sur le premier but Tchèque.

Le XI des Pays-Bas : Stekelenburg – De Ligt, De Vrij, Blind (Timber, 81e) – Dumfries, de Roon (Weghorst,73e), Wijnaldum, De Jong, Van Aanholt (Berghuis, 81e) – Malen (Promes, 57e), Depay

Le XI de la République Tchèque : Vaclik – Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek – Soucek, Holes (Kral, 85e) – Masopust (Jankto, 79e), Barak, Sevcik (Hlozek, 85e) – Schick