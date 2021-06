[Euro] Suède / Ukraine

Vainqueur de l’Allemagne à Wembley, l’Angleterre regardera attentivement la rencontre opposant la Suède et l’Ukraine (21h sur TF1 et beIN SPORTS 1) afin de connaître son adversaire pour les quarts de finale de l’Euro. Pour cette rencontre à l’Hampden Park de Glasgow, le sélectionneur suédois, Jan Andersson, a composé son équipe en 4-4-2 avec les présences d’Isak et Kulusevski en attaque. En face, l’Ukraine pourra s’appuyer sur son duo Yarmolenko-Yaremchuk.

XI de la Suède : Olsen – Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson – Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg – Isak, Kulusevski

XI de l'Ukraine : Bushchan – Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko – Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko- Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko