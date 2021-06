[Euro]- Turquie / Pays de Galles

Deuxième journée du Groupe A de l‘Euro 2020 pour la Turquie et le Pays de Galles en cette fin d’après-midi. Les Turcs, largement battus par l’Italie en ouverture de la compétition (3-0) doivent absolument s’imposer s’il veut avoir ses chances pour se qualifier en huitièmes de finale. De son côté, le Pays de Galles a concédé le nul contre la Suisse (1-1) voudra s’imposer pour mettre la pression à la Suisse et l’Italie qui jouent ce soir (21 heures). Pour cette rencontre, Senol Günes – sélectionneur de la Turquie a réalisé deux changements par rapport au premier match. Exit le Lillois Yaziki et Derimal – buteur malheureux contre son camp – et bonjour Ünder et Ayhan. Pour les Gallois, aucun changement par rapport à la Suisse.

Le XI de la Turquie : Çakir – Çelik, Ayhan, Söyüncü, Meraş – Yokuslu, Ozan Tufan – Karaman, Çalhanoglu, Cengiz Ünder – Yilmaz

Le XI du Pays de Galles : Ward – Roberts, Mepham, Rodon, Davies – Morrell, Allen – Bale, Ramsey, James – Moore

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !