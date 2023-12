Ce matin, la Super League est revenu en force avec l’autorisation de la Cour de justice Européenne. La nouvelle compétition a dévoilé son nouveau format, basé sur une ambition plus équitable.

Gros coup de tonnerre dans le football européen, la Super League pourrait voir le jour dans les prochaines années. Ce matin, la Cour de justice Européenne a déclaré que l’UEFA et la FIFA « violent le droit de l’Union sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super League ». De ce fait, les clubs et les joueurs ne pourront plus être sanctionnés s’ils décident de participer à la nouvelle compétition européenne. Avec une première approche très critiquée il y a deux ans, la Super League revient avec de nouvelles idées pour créer un format plus équitable. Bernd Reichart, PDG d’A22 Sports, société de diffusion de la Super League, a dévoilé son plan d’action gratuit pour diffuser la compétition : « Le football est gratuit, nous avons gagné le droit de concourir. Le monopole de l’UEFA est terminé. Nous proposons le visionnage gratuit de tous les matchs de la Super League. Les recettes et les dépenses pour la solidarité seront garanties. »

Une réponse de l’UEFA

Face à ce retour plus que jamais déterminé, l’UEFA a rapidement communiqué sur la décision de la Cour de la justice Européenne, en affirmant que l’organisation restera en place pour protéger les intérêts plus larges de la société : « Nous sommes convaincus que la pyramide du football européen basée sur la solidarité, que les supporters et toutes les parties prenantes ont déclarée comme leur modèle irremplaçable, sera protégée contre la menace d’une scission par les lois européennes et nationales » a déclaré l’association. De son côté, Nasser al-Khelaïfi, président de l’Association des Clubs Européens, a lui aussi pris la parole : « Pour être absolument clair, le jugement ne soutient, ni n’approuve, aucune forme de projet de Super League. »

🚨🗣️ L'UEFA réagit au communiqué de la Cour de justice Européenne et de la Super League : "Cette décision ne signifie pas une approbation ou une validation de la soi-disant « Super League », cela souligne plutôt une lacune préexistante dans le cadre d'autorisation préalable de… https://t.co/vvZnf30Ar5 pic.twitter.com/r1NoL6b7Sn — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 21, 2023

Un nouveau format basé sur le mérite

Si le football européen semble se diviser en deux, la Super League pourrait arriver sur le marché avec un format plus profond que sa première proposition. Aux alentours de midi, A22 Sports a lancé un direct sur leur chaîne Youtube afin d’expliquer l’ambition du projet. La nouvelle compétition européenne sera donc composé de trois ligues de 16 équipes, la « Star League », la « Gold League », divisés en deux groupes de huit équipes. Une troisième, la « Blue League » affichera 30 équipes, pour compter quatre groupes de huit clubs. Au final, chaque club jouera 14 rencontres au minimum chaque saison. À la fin de la saison, une relégation et promotion de deux clubs interviendra entre les trois ligues chaque saison. En revanche, il n’y aura pas moins de 20 clubs qui pourront prétendre entrer en « Blue League ». Les clubs promus dans la troisième ligue seront décidés en fonction des résultats en championnat. Ce nouveau format de Super League promet un Fair Play financier contrôlé pour garantir des conditions de concurrence équitables.