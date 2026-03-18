Examens ce mercredi pour Bradley Barcola

Buteur mais sorti sur blessure face à Chelsea, l’attaquant du PSG, Bradley Barcola, connaitra avec précision la durée de son indisponibilité ce mercredi.

Après une longue période de disette en Ligue des champions, Bradley Barcola a profité de cette double confrontation face à Chelsea en huitième de finale pour retrouver le chemin des filets. Après avoir livré une prestation consistante au Parc des Princes la semaine passée, avec un but en prime, le numéro 29 des Rouge & Bleu a récidivé à Stamford Bridge ce mercredi.

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Une botte orthopédique à sa sortie du stade

En inscrivant un beau but d’une frappe en pleine lucarne, l’ailier de 23 ans a mis fin aux espoirs des Blues. Avec une nouvelle performance pleine, l’ancien Lyonnais a marqué de nombreux points. Mais il n’a pas pu finir la rencontre. Touché à la cheville, Bradley Barcola a dû quitter ses partenaires à la 64e minute de jeu. Et comme le rapporte L’Equipe, le Français a quitté Stamford Bridge avec une botte orthopédique à la cheville droite. Il passera des examens ce mercredi à Paris. Sauf surprise, il devrait manque la rencontre face à l’OGC Nice ce samedi, mais reste à savoir si Didier Deschamps le convoquera pour la trêve internationale, lui qui annoncera sa liste ce jeudi. Concernant João Neves, il a ressenti une gêne à la demi-heure de jeu et a laissé sa place à Senny Mayulu à la pause.