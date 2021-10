On le sait tous, le PSG est un club unique. Le club de la capitale, qui a fêté ses 50 ans en 2020, n’a malheureusement pas pu célébrer cet événement avec ses supporters à cause de la pandémie du COVID-19. À l’occasion de cet anniversaire, le journaliste Julien Froment avait enregistré avec Europe 1 un podcast en différents épisodes pour retracer la naissance du Paris Saint-Germain appelé : Associé numéro 1, l’incroyable naissance du PSG »

Suite au succès du podcast, le journaliste a décidé de l’adapter en livre sous le même titre et avec davantage de détails et d’anecdotes. Canal Supporters est venu à sa rencontre dans une interview en deux parties. La première, disponible ici, celui-ci abordait l’aspect historique du club de la capitale et ses débuts très compliqués. Dans cette deuxième partie, Julien Froment fait un parallèle sur le PSG de l’époque avec celui d’aujourd’hui. Auteur de la préface du livre, Presnel Kimpembe et son amour pour le club de la capitale est aussi évoqué.