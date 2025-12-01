EXCLU CS : L’année 2025 du PSG célébrée par des pulls « Paris 2025 Champions »

Après les t-shirts « Paris European Tour » collection de Canal Supporters qui a connu un succès cet été après le sacré européen du PSG, une nouvelle collection arrive pour cette fin d’année !

Au cours de l’été 2025, l’équipe Canal Supporters a décidé de célébrer la victoire en Ligue des Champions du PSG avec la sortie d’un t-shirt exclusif « Paris European Tour ». Dans la même lignée, c’est désormais l’année civile qui est célébrée avec cette fois-ci un pull « Paris 2025 Champions ». L’idée est de marquer au fer rouge une année qui aura été historique pour le tout le peuple parisien. Des succès gravés à jamais dans les cœurs Rouge & Bleu, mais aussi sur les dos et poitrines de la nouvelle collection Canal Supporters ! En plus de célébrer cette année 2025 du PSG, l’occasion est bien belle pour les fêtes de fin d’année. En effet, la vente des pulls, disponibles en toutes tailles, est ouverte de ce lundi 1er décembre jusqu’au lundi 22 décembre compris. Les colis seront expédiés en 2 à 5 jours ouvrés. Les Parisiens pourront venir récupérer leur(s) pull(s) directement dans les locaux de Canal Supporters. Pour démarrer vos emplettes, rendez-vous sur le lien suivant : PAR ICI ! 🙂

Dans les colis tout au long du mois de décembre, deux GOLDEN TICKETS seront cachés. L’un d’entre eux sera l’occasion de remporter le nouveau fourth du PSG sorti il y a quelques jours, et le second fera remporter un t-shirt de la collection estivale « Paris European Tour ». Bonne chance !