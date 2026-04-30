Gonçalo Ramos
Image : psg.fr

Expulsé contre Angers, Gonçalo Ramos connaît sa sanction

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 avril 2026

Titulaire lors de la victoire du PSG contre Angers (0-3), Gonçalo Ramos avait été expulsé. L’international portugais connaît sa sanction après son carton rouge.

Supersub du PSG, Gonçalo Ramos a plus de mal lorsqu’il est titularisé par Luis Enrique. L’international portugais est peu trouvé par ses coéquipiers et plus maladroit devant le but. Samedi dernier, l’attaquant avait été titularisé lors de la large victoire du PSG contre Angers lors de la 31e journée de Ligue 1 (0-3). Encore en difficulté, il avait rapidement récolté un carton jaune. À l’approche du dernier quart d’heure, Gonçalo Ramos a pris un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, lorsqu’il a tenté de récupérer le ballon dans les pieds du gardien angevin avec un tacle. 

Le constat lucide de Gonçalo Ramos sur sa situation au PSG
canalsupporters.com

Il manquera le match contre Lorient

Hier soir, la commission de discipline de la LFP a statué sur le cas du numéro 9 du PSG. Et pour son double carton jaune, il a écopé d’une suspension de deux matches dont un avec sursis. L’ancien du Benfica manquera donc la réception – au Parc des Princes – du FC Lorient samedi après-midi (17 heures, BeIN Sports 1). Il sera de nouveau opérationnel pour le dernier match de la saison au Parc des Princes contre le Stade Brestois, dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1 le 10 mai prochain. Pour cette rencontre, les Bretons seront privés de Kenny Lala, qui a reçu un match de suspension pour une accumulation de cartons jaunes. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 avril 2026

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